The Mandalorian & Grogu bringt nach 16 Jahren einen bizarren Star-Wars-Charakter zurück, mit dem niemand mehr gerechnet hat

Vor »Baby Yoda« gab es »Baby Jabba« - der war aber nicht ansatzweise so beliebt, wie das Aushängeschild der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Erinnert ihr euch noch an Rotta the Hutt? Wir würden es euch nicht verübeln, solltet ihr Jabbas Sohn im eher … durchwachsenen Animationsfilm The Clone Wars von 2008 aus eurem Gedächtnis verbannt haben. Jetzt bahnt sich tatsächlich die Rückkehr von Ahsokas kleinem Stinker an - und zwar für den ersten Star-Wars-Kinofilm nach Episode 9.

Der Star aus The Bear spielt wen??

Rotta the Hutt wird in The Mandalorian & Grogu eine Rolle spielen - das berichtete zuerst TheInsneider und wurde kurz darauf von Deadline bestätigt. Die Nachricht ist schon kurios genug, doch ihr werdet niemals erraten, von wem Rotta jetzt gespielt wird.

Disney und Lucasfilm haben Jeremy Allen White für den neuen Star-Wars-Film verpflichtet, der Jabbas Sohn in The Mandalorian & Grogu seine Stimme leiht. Serien-Fans kennen den 33 Jahre alten Schauspieler natürlich aus The Bear, was zu den aktuell besten TV-Projekten überhaupt zählt.

2:09 The Bear - offizieller Trailer zu Staffel 3

Wie groß Jeremy White Allens Rolle als Rotta ausfallen wird, ist aktuell nicht bekannt. Eine Baby-Version des Hutten dürfte er aber wohl kaum spielen, immerhin liegen zwischen The Clone Wars und The Mandalorian & Grogu mehrere Jahrzehnte. Es bleibt spannend, ob Rotta ein Gangster-Boss wie sein Vater Jabba geworden ist oder einen anderen Weg eingeschlagen hat.

Mit Jeremy White Allens Casting für The Mandalorian & Grogu sind immerhin schon einmal drei Darsteller für den neuen Star-Wars-Film bekannt. Natürlich kehrt Pedro Pascal als Din Djarin zurück, außerdem tritt Sigourney Weaver (Alien, Avatar) in einer noch unbekannten Rolle auf.

The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 unter der Regie von Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) in den deutschen Kinos. Ursprünglich sollte in diesem Jahr noch ein zweiter Star-Wars-Film erscheinen, doch den hat Disney erst kürzlich aus dem Release-Kalender gestrichen.

Wahrscheinlich hat es sich dabei um Daisy Ridleys Solo-Film als Rey gehandelt. Auf ihren Schultern soll die Kino-Zukunft von Star Wars lasten, doch wie es jetzt damit weitergeht, steht aktuell in den Sternen.

Mehr dazu, was aktuell bei Star Wars im Kino und bei Disney Plus passiert, erfahrt ihr unter den Links oben. So gibt es zum Beispiel Neuigkeiten zu den kommenden Staffeln von Ahsoka oder Andor.