Starcrafts Comicgrafik-DLC sieht aus wie ein Scherz, ist aber echt!

Starcraft: Cartooned ist eigentlich ein simpler DLC. Er macht genau das, was der Name sagt: Er verwandelt Starcraft: Remastered in einen Cartoon! Und zwar tatsächlich das komplette Spiel - jede Einheit, jede Map, jeder Grafikeffekt, sogar die Missionsbriefings krempelt das Paket komplett um verpasst ihnen einen albernen Comic-Anstrich. Es handelt sich hier also nicht um ein Gimmick, sondern ihr könnt tatsächlich das komplette Starcraft in voll funktionstüchtiger Comicgrafik spielen.

Wie kam es zu so einem absurden DLC? Starcraft: Cartooned entstand in offizieller Zusammenarbeit mit dem Youtube-Kanal CarbotAnimations. Der ist unter Blizzard-Fans seit langem dafür bekannt, sämtliche Figuren des Entwicklers in knuffige Comic-Figuren zu verwandeln. Um nur mal eins unserer Lieblingsvideos zu nennen:

Carbot sticht nur durch Humor, sondern auch durch einen markanten Stil hervor, der im Grunde sehr detailarme Figuren trotzdem enorm ausdrucksstark wirken lässt. Einige Nutzer scherzten gar, dass Esportler deswegen einigen Gefallen an diesem Paket finden könnte - weil die Grafik dadurch klarer und alles besser erkennbar wird! Carbot-Grafik für Starcraft 2 gab es bereits in einer eigenen Mod, damals aber nur auf einer Map in der Arcade. Für das offizielle Paket habe man sich für den ersten Teil entschieden, weil er als deutlich kleineres Spiel auch leichter komplett zu überarbeiten war.

Starcraft: Cartooned kostet 9,99€ und ist ab sofort als DLC für Starcraft: Remastered im Blizzard-Shop verfügbar. Im Spiel könnt ihr die Comicgrafik dann frei ein- oder ausschalten. Der offizielle Trailer gibt euch einen Eindruck, wie das Ganze in Bewegung aussieht: