In Stardew Valley züchtet ihr bald Fische

Der Entwickler ConcernedApe von Stardew Valley gab auf Twitter einen Ausblick auf die mit Update 1.4 kommenden Features des Spiels. In Zukunft betätigt ihr euch nicht nur als Farmer, sondern auch als Fischzüchter. Dafür kommt ein neues Gebäude ins Spiel.

In Fischteichen könnt ihr in Zukunft Meereslebewesen großziehen und auch Fischlaich ernten. Ebenso wird es weitere, bisher noch nicht näher genannte Produkte geben. Auf dem vom Entwickler selbst veröffentlichten Screenshot zur neuen Version könnt ihr jedoch bereits Korallen und Tintenfische sehen.

Another sneak peek into the upcoming 1.4 update... introducing fish ponds, a new farm building that allows you to raise fish and collects eggs (roe) and other products. pic.twitter.com/52MFaP3Fjz — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 5, 2019

Das ist nicht die erste Info zum kommenden Update. Bereits im April teaserte ConcernedApe eine neue Map namens »Four Corners« an und erklärte, dass 1.4 auch das große Feature »seperates Geld« im Multiplayer kommen wird.

Was kommt nach 1.4?

In der Vergangenheit detaillierte der Entwickler, wie es mit Stardew Valley weitergehen wird. Für die bald kommende neue Version legte er vorerst sein neues Projekt auf Eis. In Zukunft will er allerdings nicht mehr nur noch an seinem Farm-Spiel arbeiten.

Um genügend Zeit für all seine Projekte zu haben, heuerte er Mitarbeiter an. Die werden sich um die zukünftigen Inhalte von Stardew Valley kümmern, während er selbst zwischen seinem Erfolgstitel und dem noch unbekannten neuen Projekt hin- und herspringt.

Sein neuestes Projekt wird zudem zumindest am Rande etwas mit Stardew Valley zu tun haben. In einem älteren Post gab er an, dass es auf dem selben Planeten spielen wird. Ein Nachfolger oder eine Erweiterung für seinen Bauernhof-Hit wird es allerdings nicht sein.

Stardew Valley selbst erhielt bereits in der Vergangenheit umfangreichere Inhaltserweiterungen. 2018 erschien so zum Beispiel ein Multiplayer-Modus. Wann Version 1.4 kommt, ist noch unbekannt. Im Juli 2019 gab ConcernedApe an, dass er mit dem Update »fast fertig« sei. Allzulange sollte es also nicht mehr dauern.