Es ist soweit: Fleißige Farmer können sich in Stardew Valley seit dem 1. August zusammentun und gemeinsam den Acker bestellen, auf Erkundungstour gehen, die Angelrute auswerfen und vieles mehr. Dank des Multiplayer-Updates tun sich bis zu vier Spieler im Koop zusammen.

Das Schöne: Jedes Singleplayer-Spiel kann in eine Mehrspieler-Party umgewandelt werden. Dazu fungiert ein Spieler als Host und lädt die anderen Kameraden ein. Ihr dürft wahlweise ein neues Spiel hosten, ein existierendes Spiel fortführen, einer neuen oder existierenden Farm oder einem LAN-Spiel beitreten.

Stardew Valley 1.3 (Multiplayer Update) is now Available on Steam & GOG!

