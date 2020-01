Es ist bald ganze vier Jahre her, seit die Bauernhof-Simulation Stardew Valley das Licht der Welt erblickte. Seinerzeit hat nicht einmal der Entwickler Eric Barone - bekannt als ConcernedApe - selbst mit dem gigantischen Erfolg gerechnet: Kürzlich hat das Spiel die magische Marke von 10 Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Das nimmt Barone als Anlass, um sich bei den Fans zu bedanken.

Unsicherheit im Jahr 2016: In seinem Tweet denkt er an die Zeit vor vier Jahren zurück, als er das Spiel in seinem Schlafzimmer entwickelte, durchzogen von der Unsicherheit, ob es überhaupt irgendjemand mögen wird. Darauf spricht er seinen Dank an all jene aus, die Stardew Valley spielten und unterstützen.

Stardew Valley has sold over 10 million copies. It's strange & amazing to think back to when I was making this game in my bedroom w/ no clue if anyone would like it. Only 4 years ago! To everyone who has played this game, supported it, and made all of this possible: Thank you!!