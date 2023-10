Starfield: Wer das falsche Putzgerät anfasst, begeht eine schwere Straftat

Dieses Putzgerät wird mit dem Leben der Security-Mitarbeiter verteidigt.

In dem neuesten AAA-Weltraumabenteuer Starfield besitzt ihr eine Menge Freiheiten, besonders im Bereich der Straftaten. Zum Beispiel könnt ihr, wie es für Rollenspiele von Bethesda typisch ist, mit fast allen Gegenständen interagieren. Doch das kann schnell nach hinten losgehen.

So erging es zumindest einem Reddit-Nutzer. Dieser wurde unfreiwillig zum Kriminellen, weil er das falsche Putzgerät in die Hand genommen hat.

Nur ein waschechter Dieb würde diesen Gegenstand berühren

Der Reddit-Nutzer Ikl34 hat ein Video gepostet, des zeigt, wie er in Starfield durch ein Gebäude von Celtcorp läuft. Dort erblickt er ein gewöhnliches Putzgerät und entscheidet sich dazu, es in die Hand zu nehmen. Eine folgenschwere Tat, wie sich herausstellt.

Er hört, wie ein Security-Mitarbeiter laut Dieb schreit. Er dreht sich um und urplötzlich wird das Feuer auf ihn eröffnet. Ikl34 wehrt sich natürlich, was ihn allerdings zur noch größeren Zielscheibe werden lässt. Das ganze Video könnt ihr hier sehen:

Nur mit Bällen spielen ist noch schlimmer

Andere Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen. Thekraken8him schreibt zum Beispiel:

Mir ist Ähnliches passiert. Ein Kind hat in The Well Fußball gespielt. Ich habe den Ball genommen und versucht, ein Tor zu machen und damit eine ganze Undercover-Polizei-Quest-Reihe gestartet.

Ein weiterer Nutzer hat einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er einen unbeaufsichtigten Burger von einem Tisch genommen hat. Das soll nicht heißen, dass es in Ordnung wäre, fremde Burger zu stehlen. Allerdings ist der Gebrauch von Schusswaffen als Konsequenz wohl etwas übertrieben. Zumindest nach unseren Standards. Dafür macht es das Spiel um einiges interessanter.

Was haltet ihr davon, dass in Starfield ohne Kompromiss auf euch gefeuert wird, wenn ihr den falschen Gegenstand in die Hand nehmt? Welche Reaktion fändet ihr besser? Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen in Bethesdas neuestem Rollenspiel gemacht oder andere verrückte Erlebnisse gehabt? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!