Ehrgeiziger Starfield-Spieler baut einen gewaltigen Sternenzerstörer, der »eigentlich total unbrauchbar« ist

Eigentlich gibt es für den Schiffseditor in Starfield gewisse Grenzen, was die Dimensionen der Raumschiffe von Spielern angeht. Eigentlich wäre es ja aber irgendwie auch ziemlich cool, mit einem Sternenzerstörer durch Starfield zu fliegen, der seinen Vorbildern wahrlich gerecht wird.

Wie lässt sich das lösen? Mit Willen und dem richtigen Knowhow, ein Reddit-Nutzer zeigt, wie es geht.

Willenswerk Sternenzerstörer

Um die Limitierung des Schiffseditors zu umgehen, nutzte DotElectronic7174 keine Mods, sondern nur einige Konsolenbefehle und einen Trainer, also ein externes Cheat-Programm.

Die Aufhebung der Grenzen des Editors brachten das Spiel offenbar an selbige. Im Editor mühte sich der ehrgeizige Schiffsbauer mit 15 FPS ab, doch im Spiel selbst landete er jedoch immer bei über 60 Bildern pro Sekunde.

»Es ist eigentlich total unbrauchbar, aber das war es wert«

So richtig nützlich ist der Sternenzerstörer aber eigentlich nicht. Laut DotElectronic7174 ist das Schiff sehr langsam und die Geschütztürme stellen gerne mal unerwartet den Dienst ein.

Kein Wunder! Das Crew-Maximum in Starfield beträgt acht Mitglieder. Ein Sternenzerstörer der Imperial-1-Klasse hat eine Mannschaft von 37.085 Mitgliedern. Wer soll die ganzen Schiffssysteme denn bitte bedienen?

Falls euch die genauen Daten des Starfield-Sternenzerstörers interessieren:

Jetzt wisst ihr genau, wie massig einen Sternenzerstörer in Starfield sein kann. (Bild: DotElectronic7174 via Reddit)

Die Community ist aus dem Häuschen

DotElectronic7174 präsentiert in einem Reddit-Thread seine Version eines Sternenzerstörers und die Community ist mehr als nur beeindruckt:

Mr-Greives138 nennt DotElectronic7174s Werk »den besten Sternenzerstörer, den er bisher gesehen hat«. Dafür würde Palpatine sicher ein zweites Mal irgendwie zurückkehren.

Der Stolz der imperialen Flotte ist natürlich nicht das erste Raumschiff aus Star Wars, dass sich als Nachbildung in Starfield wiederfindet. Es ist aber eines der größten und aufwändigsten Projekte.

In Starfields Schiffseditor können sich Spieler so richtig kreativ ausleben und wenn sie die Limitierungen entfernen, sogar ziemlich beeindruckende Schiffe erbauen? Wie viel Zeit habt ihr schon im Editor verbracht? Hättet ihr die Geduld etwas so Großes, wie einen Sternenzerstörer zu bauen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!