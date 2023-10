Starfield mit FOV-Slider: Neues Update erlaubt Anpassung des Sichtfeldes und mehr

Starfield hat seit heute einen FOV-Slider, dem neuen Patch 1.7.36 seit Dank.

Der am späten Nachmittag des 9. Oktobers erschienene Patch für Starfield ist zwar beinahe winzig und doch sehnlichst erwartet. Denn er erfüllt ein vor einiger Zeit gegebenes Versprechen vonseiten Bethesdas.

Wie gesagt: Das Update auf 1.7.36 ist ein kleiner Patch, der jedoch einen Wunsch zahlreicher Spieler erfüllt, die ihre Sicht auf die Welt in Bethesdas Weltraum-und-Planeten-Abenteuer anpassen möchten:

Ihr könnt nun das Sichtfeld, auch FOV genannt, sowohl in der Third-Person- als auch in der First-Person-Ansicht im Einstellungsmenü verändern.

Darüber hinaus feilt der amerikanische Entwickler an folgenden Punkten:

Allgemein wurden Leistung und Stabilität verbessert

Die Stabilität des Klienten mit Intel Arc GPUs wurde verbessert.

In der Quest Echoes of the Past gehört jetzt ein Bug der Vergangenheit an, der das Voranschreiten in der Quest aufhalten konnte. Dieser hatte mit den dort auftretenden Kreaturen zu tun.

Was sagt ihr zu dem neuen Mini-Update für Starfield? Patcht Bethesda in einem akzeptablen Tempo oder seht ihr Bedarf für ein wenig - oder auch mehr - Extraschub an den Entwicklungs-Triebwerken? Was sollte auf alle Fälle im nächsten großen Update angegangen werden? Ist es die Technik, an der es immer noch hapert oder sollten schleunigst neue Inhalte her? Oder braucht es schlicht endlich das aktuelle Creation-Kit? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!