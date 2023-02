Starfield: Bekannter Journalist macht Hoffnung auf Release im Juni

Wann genau Starfield erscheint, ist immer noch nicht geklärt. Zuletzt gab es große Verwirrung, weil das Release-Datum auf Steam von 2023 auf Coming Soon geändert wurde - zum Glück steckte dahinter nur ein neues Steam-Feature:

Laut Microsoft soll der Release weiterhin wie geplant 2023 stattfinden, die offizielle Website spricht von der ersten Hälfte des Jahres 2023 . EIn bekannter Branchen-Insider verrät nun, dass es pünktlich zum Sommeranfang so weit sein könnte.

Neue Hinweise auf Release im Juni

Der Journalist Jez Corden ist der Chefredakteur von Windows Central. Die Webseite hat, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, gute Kontakte zu Microsoft - und damit auch zu Xbox. In der neuesten Folge seines Podcasts Xbox Two legt sich der Branchen-Insider nun auf einen Release im Juni 2023 fest:

Man hört oft davon. Viele Leute denken, dass der Starttermin von Starfield mit dem Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt zusammenhängen könnte. Meiner Meinung nach wird Starfield im Juni veröffentlicht. Das ist meine Vorhersage, auch wenn das Spiel vielleicht erst nach Juni veröffentlicht wird. Meine letzten Informationen deuten darauf hin, dass die Veröffentlichung im Juni erfolgt.

Damit zerschlägt er die Hoffnung vieler Fans, dass Starfield überraschend am Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt, also am 12. April, erscheinen könnte. Zumindest dann, wenn er tatsächlich über geheime Informationen verfügt, wie er im letzten Satz andeutet.

Es gibt aber noch mehr Hinweise auf einen Release im Juni: Kürzlich hatte der Launcher GOG Galaxy als Termin den 29. Juni 2023 angegeben:

Das Datum wurde mittlerweile wieder entfernt. Wann Starfield letztlich erscheinen wird, lässt sich aktuell nicht sagen. Mit Redfall steht Mitte Mai ein anderer großer Xbox-Release an, sodass eine Veröffentlichung Ende Juni durchaus Sinn ergeben würde.

Irgendwann im Frühjahr soll ein besonderes Event zu Starfield stattfinden, bei dem wir eventuell mehr um Termin erfahren. Denkbar wäre auch, dass Todd Howard während der E3 oder des Summer Game Fests, die beide Mitte Juni 2023 stattfinden, die Bühne betritt und die Fans mit einem kurz bevorstehenden Release überrascht.