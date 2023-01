Angebliche Starfield-Verschiebung: Warum ihr diesem Leak mit höchster Vorsicht begegnen solltet

Beim heiß erwarteten Weltraumrollenspiel Starfield geht es gerade turbulent zu: Erst bestätigt Bethesda den Release-Termin für die erste Hälfte 2023, dann herrscht plötzlich Aufruhr, weil das Release-Datum auf der Steam-Shop-Seite geändert wird - was sich letztlich aber nur als neues Steam Feature entpuppt hat:

Der bekannte YouTuber MrMattyPlays hat nun allerdings in einem Podcast verraten, dass er von einer möglichen Verschiebung gehört haben will, als Quelle nennt er einen vertrauenswürdigen Insider, der bislang immer richtig lag . Doch von diesem Leak solltet ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Was ist passiert? Der YouTuber (über 500.000 Abonnenten) hatte am Montag einen Auftritt im Xbox-Podcast Defining Duke. Dort verriet er, dass ihm eine vertrauenswürdige Quelle von einer möglichen Verschiebung von Starfield berichtet haben soll.

Laut MrMattyPlays und seinem Informanten soll das Spiel nicht im zuvor versprochenen Zeitfenster erscheinen, sondern dieses knapp verfehlen. Er vermutet einen Release im Sommer, vermutlich im Juli oder August. Die Stelle könnt ihr euch ab 1:59:30 im Podcast anhören:

Allerdings sagt der YouTuber auch, dass er vermutet, dass Starfield verschoben wird, weil der Release-Termin auf Steam verschwunden ist. Wie wir euch kürzlich erklärt haben, hat dies aber nichts mit einer Verschiebung, sondern nur einem neuen Steam Feature zu tun.

Auch in den sozialen Medien ist die Meinung zu MrMattyPlays eindeutig. Auf Reddit finden sich zahlreiche Kommentare, die ihm seine Glaubwürdigkeit als Insider absprechen.

Matty ist eine der unzuverlässigsten Quellen im Gaming-Bereich. Aufgeblasene Hype-Videos, Clickbait usw … Ich würde kein Wort von dem glauben, was er sagt.

Einige User vermuten sogar, dass er bewusst eigene Spekulationen als Insider-Informationen darstellt, um Klickzahlen und die Aktivität im Kommentarbereich seiner Videos anzukurbeln:

Ich weiß, dass er ein angesehener Content-Macher ist, aber er erfindet irgendeinen Scheiß. Ich sage das als jemand, der ihn schon seit Jahren beobachtet. Es sind immer nur kleine Lügen, die fast keine Bedeutung haben, aber er tut es oft genug, sodass es mir aufgefallen ist.

Und was Starfield angeht, so hat er seit Monaten behauptet, dass sich die Veröffentlichung von Starfield verzögern wird. Ich vermute, dass er diese Behauptung aufstellt, weil sie die Beteiligung in seinem Kommentarbereich erhöht.

RaspberryBang auf Reddit