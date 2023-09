Diesen Starfield-Bug fand der Chefentwickler so witzig, dass er ihn behalten wollte

Starfield ist zwar gerade der haiße Scheiß, hat aber ähnlich amüsante Fehler wie dieser Satz.

Bethesda-Rollenspiele sind bekannt für unzählige Bugs und Glitches, bei denen einige aber auch zu ungewollten Lachern führen. Starfield ist da nur eine halbe Ausnahme: Im Vergleich mit Skyrim und Co. hält sich die Anzahl an Bugs zwar in Grenzen, diese können aber noch immer unterhalten.

So hat Bethesdas Head of Publishing, Pete Hines, gegenüber GameIndustry eine durchaus amüsante Begegnung aus seinem Spielverlauf geschildert.

Auf Neon, einem Planeten, der komplett mit Wasser bedeckt ist und auf dem eine Stadt schwimmt, hatten wir einen Bug, bei dem ein Hai in einen Aufzug steigen konnte. Dann öffneten sich die Fahrstuhltüren auf einer Straßenebene und der Hai kam herausgerutscht - alle schrien und rannten in alle Richtungen. Ich schlage mit Waffen auf ihn ein, die Leute schreien und die Wachen rennen.

Diese unerwartete Absurdität brachte Hines offenbar mehr als nur zum Schmunzeln, weshalb er seinen Kolleginnen und Kollegen sagte: Nehmt diesen Bug nicht aus dem Spiel!

Wenn ihr euch jetzt auch direkt nach Neon begeben wollt und auf einen Paternoster-Alien-Hai hofft, gibt es aber schlechte Neuigkeiten für euch: Vermutlich wurde dieser amüsante Bug dennoch aus dem Spiel entfernt, Pete Hines ist sich zumindest fast sicher , dass sein Feedback ignoriert wurde.

Natürlich stecken in Starfield aber noch weitere Bugs, die ihr (hoffentlich) genießen könnt. So sagt Hines: natürlich sind da Bugs, aber nimmt es dir etwas von der Erfahrung weg? In seinen Augen verbessern sogar manche Bugs wie seine Hai-Geschichte das Spielerlebnis.

Wünscht ihr euch, dass es den Aufzug-fahrenden Hai noch in Starfield gibt oder sind Bugs in jeder Form eher störend, egal wie absurd sie sind? Oder macht das gerade den Charme von Skyrim und Co. aus? Welchen lustigen Glitches seid ihr schon in Starfield begegnet? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen gerne in die Kommentare!