Wenn ihr zu viel Starfield spielt, kann ein Bug euren Spielstand dauerhaft zerstören

Patches haben Starfield schon von einigen Bugs befreit, aber es besonders gemeiner quält derzeit Langzeitspieler.

Starfield ist groß und bietet als Umgebung für allerlei Spielweisen mannigfaltige Möglichkeiten, die Technik auszureizen. Ein sehr spezielles Limit stellt derzeit ein Bug dar, der Savegames nach Hunderten Stunden Spielzeit bedroht.

Wir erklären euch, was dahinter steckt und was ihr tun könnt, um...

... euren Langzeit-Save zu retten

... herauszufinden, ob ihr bald zum Opfer der Technik werden könntet.

Wem droht was? Wer von dem Bug betroffen ist, wird nach etlichen, immer regelmäßiger auftretenden Abstürzen irgendwann vielleicht sogar den Spielstand gar nicht mehr laden können. Als zeitliche Grenze setzt Reddit-User SpareDifficult9987 irgendwas zwischen 200 und 800 Stunden an - je nach Spielweise.

Eine Frage der Unendlichkeit

Was ist genau das Problem? Jedes Item in Starfields Welt, egal ob ein Stuhl, eine Waffe oder ein Stück Käse hat eine einzigartige ID. Und Starfield löscht Items an sich nicht aus der Welt, was einmal irgendwo liegt, bleibt dort und lässt sich auch Dutzende Stunden später dort erneut finden.

Je länger ihr spielt, desto mehr IDs werden folgerichtig generiert und sie alle müssen in euren Spielständen hinterlegt werden. Mit der Zeit kommen so Millionen von IDs zusammen.

Nun soll die Engine von Starfield eigentlich viele dieser IDs, wie besagter Reddit-User ausführlich erklärt, die nicht zwingend permanent erhalten bleiben müssen, recyclen und so an neue Objekte vergeben - das klappt allerdings nicht, wie beabsichtigt.

Es gab ein ähnliches Problem übrigens bereits bei The Elder Scrolls 4: Oblivion:

Was lässt sich dagegen bei Starfield tun?

An sich nichts. Denn dieser Überlauf an IDs ist tief im Kern der Engine verankert und als Nutzer lässt sich dagegen wenig tun, da ihr ja quasi mit jeder Aktion im Spiel neue IDs generieren lasst. Der derzeit beste Weg, um euren Charakter und einiges an Fortschritt zu retten, ist das New Game Plus.

Hierbei wird ja buchstäblich eine neue Galaxie generiert - mit einem leeren Tableau in Sachen IDs.

Kann ich erkennen, ob mein Save gefährdet ist? Ja, auf dem PC schon. Auf der Xbox Series X/S nicht, da ihr Zugriff auf die Konsole benötigt. Um herauszufinden, wie viele IDs bereits generiert worden sind, geht folgendermaßen vor:

Legt eine Munitionsbox auf den Boden.

Öffnet mit ö (Standard) die Konsole.

(Standard) die Konsole. Nun klickt ihr die Ammo-Box an, sodass sie in der Konsole als ausgewählt erscheint.

Es sollte zum Beispiel dort stehen: AMMO (FF3FDD7C)

Nun entfernt ihr die ersten zwei Zeichen, in diesem Fall also FF

Das Ergebnis (hier: 3FDD7C) tragt ihr beispielsweise in diese Umrechnungsmaske ein. So wird aus dem Hexadezimalcode, eine lesbare Zahl, zum Beispiel: 4.185.468

Sollte die Zahl laut dem Experten auf Reddit wie hier über 4 Millionen liegen, befindet ihr euch nach den von ihm gesammelten Erfahrungswerten im kritischen Bereich, wo auf alle Fälle Crashes wahrscheinlicher werden.

Mehr zu Konsolenkommandos erfahrt ihr übrigens in unserem umfangreichen Guide.

Lässt sich sonst was tun? Nicht wirklich, nein. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Bethesda sich dem Problem annimmt.

Das obige GameStar-Talk-Video geht der Frage auf den Grund, ob No Mans Sky nicht letztendlich das bessere Starfield ist? Und direkt hierunter könnt ihr euch unter anderem intensiv in alle Fragen rund um den Realismus von Starfields Weltraumfahrten einlesen.

Gehört ihr zu den Betroffenen? Ist euch solch ein Absturz auch schon untergekommen oder ist euer Save bei Weitem noch nicht alt genug für solch ein Gebrechen? Kennt ihr Probleme dieser Art vielleicht (auch) aus früheren Bethesda-Titeln abseits von Oblivion? Wenn ja, aus welchem? Schreibt uns eure Geschichten und Erfahrungen gerne in die Kommentare unter den Artikel!