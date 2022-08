Fans wollen Starfield schon per Patch verbessern, lange bevor es rauskommt

Bethesda-Spiele wie Fallout, Skyrim, Oblivion und Co. haben einiges gemeinsam. Nicht nur findet ihr hier einige der besten Spielwelten aller Zeiten, sondern auch haufenweise Bugs und technische Probleme.

Mit Starfield erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die nächste große Open-World-Hoffnung – und die Modding-Community bereitet sich bereits jetzt darauf vor, die gröbsten Bugs zur Veröffentlichung direkt zu beheben.

Falls ihr noch gar nicht genau wisst, was euch in Starfield (neben hoffentlich wenigen Bugs) eigentlich erwartet - in unserer großen Preview gehen wir ins Detail:

Diese Probleme soll der Starfield Community Patch beheben

Bethesda ist bekannt für seine ambitionierten Rollenspiele wie Fallout und The Elder Scrolls, aber der Umfang und die Komplexität haben den Spielen von Bethesda auch einen anderen, weniger erfreulichen Ruf eingebracht: Sie werden bei der Veröffentlichung oft von vielen Bugs und Fehlern geplagt.

Zum Glück kommt hier die starke Modding-Gemeinde ins Spiel, die die Dinge selbst in die Hand nimmt, wenn es darum geht, die Spiele zu verbessern, das Gameplay zu verfeinern und neue Funktionen hinzuzufügen – und die Arbeiten für Starfield nehmen bereits jetzt Fahrt auf.

Der Starfield Community Patch hat einen ähnlichen Umfang wie die Bugfixing-Mods für Skyrim und Fallout und konzentriert sich auf die Korrektur von Bugs und Glitches, anstatt neue Inhalte hinzuzufügen. Unter anderem rechnen die beteiligten Modder mit folgenden Fehlern:

Falsch platzierte Objekte

Skriptfehler

Unstimmigkeiten in den Eigenschaften von Gegenständen

Fehlerhafte Missionen/Aufgaben

Spielverderbende Exploits

Fehlende Attribute (z.B. Tags, Header-Flags, etc.)

Rechtschreibfehler

Das Projekt lädt alle Spieler und Spielerinnen dazu ein, Fehler zu melden, die sie nach der Veröffentlichung von Starfield finden. Falls ihr technisch genug versiert seid, könnt ihr auch selbst erstellte Korrekturen einzureichen, die dann in den Gesamtpatch integriert werden.

Alle wichtigen Infos zu Starfield

