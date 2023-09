Starfield: Was sind eure ersten Eindrücke von dem Rollenspiel?

Es ist so weit: Der Early Access von Starfield ist endlich da. Die Besitzer der Premium-Edition unter euch haben schon ihre Raumanzüge angezogen, ihre Raumschiffe nachgetankt und sind in die unendlichen Weiten des Weltraums losgezogen.

Ein ganzes Wochenende lang konntet ihr euch in der Welt von Starfield austoben und wir sind echt neugierig, wie es euch so gefallen hat. Macht mit bei unserer Umfrage und erzählt uns über euren ersten Eindruck von Starfield. Wie findet ihr das Spiel? Verratet es uns in die Kommentare!

Den ausführlichen Test der GameStar findet ihr hier:

Glatter Early Access, starke Zahlen

Schon Wochen vor dem Launch hielt sich Starfield in den Verkaufs-Charts von Steam auf Platz 1 und behält diese Stellung weiterhin. Der Early Access des Spiels für die Besitzer der Premium-Version startete um 2 Uhr nachts unserer Zeit und erreichte auf Steam einen starken Peak von fast 250.000 gleichzeitigen Spielern.

Wie wir in unserem Ticker berichtet hatten, blieben die Server dabei stabil, auch wenn der Start auf der Xbox sich etwas verspätete hatte. Bis auf die klassischen schwebenden Haare und einige technische Bugs gab es keine schwerwiegenden Fehler, die den Fans ihren Spielspaß völlig vermiest hätten.

1:45:14 Die Starfield-Tests sind da - und wir müssen reden

Seit dem Embargo-Ende am 31. ist auch schon eine ganze Reihe an Reviews zu Starfield online gegangen. Die Wertungen schwanken dabei zwischen der vollen Punktzahl und 7/10 Punkten. Der Durchschnitt liegt bei Metacritic aktuell bei sehr ordentlichen 87 Punkten.

Gelobt werden vor allem die typischen Bethesda-Stärken wie Immersion, die Freiheit der Entscheidungen und die spaßigen Nebenquests. Kritisiert werden hingegen die vielen Ladebildschirme, die schlechte Weltkarte und die Animationen von Gesichtern.

Der eigentliche Launch von Starfield passiert diese Woche, am 6. September werden sich die Tore des Spiels für alle Fans öffnen. Egal, ob ihr das RPG direkt auf Steam, im MS-Store oder für die Xbox kauft oder es lieber über den Gamepass spielt. Die Startzeit liegt allerdings wieder auf 2. Uhr nachts unserer Zeit, aber das hält die echten Fans sicher nicht vom Zocken ab, nicht wahr?