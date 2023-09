Starfield: Die internationalen Tests schwanken zwischen Spitzenwertungen und 70ern

Hit oder Enttäuschung? Die Meinungen zu Starfield gehen auch bei Kritikern weit auseinander.

Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist dieses kleine Indie-Spiel Starfield erschienen. Okay, Spaß beiseite. Bethesdas nächstes großes Rollenspiel ist endlich im Early Access spielbar, sofern ihr die teure Premium-Edition erworben habt.

Hat sich das jahrelange Warten denn gelohnt? Ja - und nein. Zumindest die internationalen Kritiker sind sich uneins. Von absoluten Höchstwertungen bis zum Mittelmaß ist alles vertreten. Grund genug für uns, mal genauer hinzuschauen und die zahlreichen Meinungen zusammenzufassen.

Starfield: Die internationalen Wertungen im Überblick

Die Zahlen sprechen zunächst einmal eine sehr klare - und auch eine sehr positive Sprache: Sowohl auf Metacritic als auch auf OpenCritic kommt Starfield zum Zeitpunkt dieses Artikels auf sehr vorzeigbare 88 Punkte.

Bei genauerem Hinsehen fällt dann aber doch schnell auf, dass die Wertungen stark auseinandergehen. Das zeigt: Wir haben es trotz der extrem hohen Erwartungshaltung nicht mit einem unanfechtbaren Hit zu tun. Eine Tatsache, die auch unser Test sehr gut widerspiegelt (den ihr übrigens bis heute Abend noch ohne Plus-Abo lesen könnt, siehe Verlinkung oben).

Was ist mit Tests von Eurogamer und Co,? Auf eine Besonderheit möchten wir in diesem Wertungsspiegel gesondert hinweisen. Einige Publikationen wie Eurogamer, PureXbox oder Rock, Paper, Shotgun haben von Bethesda erst sehr spät einen Key für ihre Berichterstattung erhalten, was sich natürlich auch auf die für den Test verfügbare Zeit ausgewirkt hat. Deshalb fehlen deren Reviews zum jetzigen Zeitpunkt noch.

Webseite Wertung Gameblog.fr 100 VGC 100 IGN Japan 100 Destructoid 100 Gamesradar+ 100 Gaming Nexus 95 Forbes 95 PC Games 90 TrueGaming 90 Wccftech 90 Jeuxvideo.com 85 4Players.de 82 VG247 80 PC Gamer 75 PCGamesN 70 IGN 70 Games.cz 70

Das sagen die internationalen Kritiker zu Starfield

Selten zuvor war es derart schwierig, ein Meinungsbild kurz und bündig wiederzugeben. Was der eine in seinem Test überschwänglich lobt, ist beim nächsten Test ausgerechnet der größte Kritikpunkt. Einen Konsens scheint es aber zu geben: Starfield ist gigantisch groß und die von Hand erstellten Quests (es gibt auch generierte) sind gute Rollenspiel-Kost.

Eric Hauter von Gaming Nexus zückt die 95 und gehört damit zu den positiven Stimmen. Er schreibt:

Wenn sie auf Hochtouren laufen, liefern Bethesda-Spiele pure Videospielmagie, und Starfield ist da keine Ausnahme. Starfield bietet eine riesige Galaxie zum Erkunden, eine unglaubliche Fülle an interessanten Inhalten, gut geschriebene Charaktere und innovative Mechaniken, die das Genre in neue Richtungen lenken. Es ist zum Start ein (größtenteils) sauberes Erlebnis, das alle Action-/RPG-Fans erleben sollten. Dies ist ein neuer Klassiker.

Immer noch äußerst angetan zeigen sich die deutschen Kollegen der PC Games in Form von Felix Schütz, der Starfield zwar als Hit bezeichnet, in seinem Fazit aber auf ein klein wenig Kritik nicht verzichten kann:

Fantastisch designtes Sci-Fi-Rollenspiel mit vielen typischen Bethesda-Stärken, guten Dialogen und spaßigen Kämpfen. Raumfahrt und Planetenerkundung verlieren zwar schnell an Reiz, stören das Spielerlebnis aber auch nicht.

1:45:14 Die Starfield-Tests sind da - und wir müssen reden

Im Mittelfeld wird die Kritik lauter. Sören Wetterau von 4Players.de vergibt am Ende 82 Punkte und sieht einige Schwächen an dem neuen Bethesda-Rollenspiel:

Ein grafisch stellenweise atemberaubendes Weltraumabenteuer, dessen Story überrascht, aber manche Bethesda-Stärken ungewohnt schwer in die Gänge kommen. Sci-Fi-Fans sollten trotzdem einen Blick wagen.

Josh Broadwell von VG247.com hat ebenfalls viele Schwachpunkte für sich persönlich gefunden, die er in seinem Test (80 Punkte) nicht unerwähnt lässt:

Starfield ist nicht größer als die Summe seiner Teile. Wenn man alle unförmigen, unterentwickelten Teile zusammenfügt, erhält man eine Art baufälligen Bausatz, bei dem ein paar zusätzliche Teile übrig bleiben. Einige dieser Teile sind raffiniert gestaltet und fesselnd und stellen einen Entwickler auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit dar, obwohl sie oft im weitläufigen Umfang von Starfield untergehen. Was bleibt, ist oft erfreulich, aber oft auch frustrierend.

Nur zu einer mageren Wertung von 70 kann sich Dan Stapleton von IGN durchringen. Dennoch liest sich sein Fazit gar nicht mal so negativ, wie man es erwarten könnte:

Starfield hat viele Kräfte, die dagegen arbeiten, aber letztendlich macht es der Reiz seiner umfangreichen Rollenspielquests und respektablen Kämpfe schwierig, seiner Anziehungskraft zu widerstehen.

Nat Smith von PCGamesN beschäftigt sich in ihrem Fazit (ebenfalls 70 Punkte) mit der Frage, ob die altbewährte Bethesda-Formel bei Starfield an ihre Grenzen gerät:

Starfield ist ein wahrer RPG-Gigant und in vielerlei Hinsicht der logische Endpunkt der altbewährten Formel von Bethesda Game Studios. Ihr enormer Umfang bringt diese Formel jedoch an ihre absolute Grenze und die Risse beginnen sich zu zeigen, vom Feature-Creep bis zum Stop-Start-Charakter ihrer Erkundung. Eingefleischte Bethesda-Fans werden sicher auf ihre Kosten kommen, aber dieses interstellare Abenteuer verlässt niemals die Atmosphäre.

Viele Wertungen, viele Meinungen, aber die wichtigsten Stimmen haben wir noch nicht zu Wort kommen lassen - nämlich euch! Also, ran an die Tasten, denn wir möchten auch von euch wissen: Wie gefällt euch Starfield bislang (wenn ihr schon spielen konntet)? Was sagt ihr zu dem unerwartet breitgefächerten Wertungsspektrum? Wir sind gespannt, lasst es krachen!