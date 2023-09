Starfield: Ihr könnt sogar im Millennium Falcon oder auf der Enterprise herumfliegen

Wollt ihr Han Solo in Starfield sein? Dazu braucht es neben der wilden Frisur nur noch einen YT-1300-Frachter.

Starfield liefert mit dem Schiffsbau-Tool eines der mächtigsten kreativen Werkzeuge, die es jemals in einem Bethesda-Spiel gab. Und wo Kreativität möglich ist, finden die Fans auch schnell Wege, um ihrer Liebe zu anderen Universen Ausdruck zu verleihen.

Was läge da bei einem Spiel wie Starfield näher, als Raumschiffe aus populären Sci-Fi-Welten wie Star Wars oder Star Trek nachzubauen? Genau das haben Fans inzwischen bereits dutzendfach gemacht und teilen auf Reddit. Twitter oder bei TikTok ihre Kreationen.

Vom Millenium Falcon bis zur Enterprise

Der Millenium Falke aus Star Wars

Vor allem Star-Wars-Raumschiffe liegen ganz, ganz hoch im Kurs. Es gibt mittlerweile schon viele unterschiedliche Versionen ikonischer Raumschiffe und ganz vorn mit dabei ist natürlich der Millenium Falcon. Der modifizierte YT-1300-Frachter von Han Solo bietet sich aber auch perfekt an. Immerhin passt er von seiner Größe und Bewaffnung her ausgezeichnet zu dem, was wir in Starfield steuern dürfen. Hier seht ihr beispielsweise eine funktionale Version des Reddit-Users N7_Hades:

Wenn ihr allerdings wissen wollt, wie ihr das legendäre Raumschiff selber nachbauen könnt, dann findet ihr ein How-to-Video auf TikTok. Es gibt aber jedoch keine Garantie, dass der Falke mit diesen Bauteilen auch den Kessel Run in weniger als 12 Parsec schafft.

Die Serenity aus Firefly

Da draußen soll es eine Menge bis heute melancholischer Fans der Sci-Fi-Serie Firefly geben, die dem überraschenden Ende dieser geliebten Sendung bis heute nachtrauern. Aber immerhin könnt ihr euch ein wenig damit trösten, dass auch eine Version der Serenity theoretisch in Starfield möglich wäre:

Die Normandy aus Mass Effect

Das Spielgefühl von Starfield wird des Öfteren auch mit Mass Effect verglichen. Immerhin geht es in beiden Spielen darum, gemeinsam mit einer Crew die Weiten des Alls zu erkunden und in beiden könnt ihr sogar Planeten scannen. Wer daher am liebsten auf Shepards Normandy herumfliegen möchte, kann das ebenfalls erreichen:

Die Enterprise aus Star Trek

Neben Star Wars gehört zweifelsohne Star Trek zu den populärsten Sci-Fi-Universen überhaupt. Auch hier gibt es natürlich einige überaus berühmte Raumschiffe, allen voran die sagenumwobene Enterprise. Genau dieses berühmte Schiff wurde ebenfalls in Starfield nachgebaut und zum Fliegen gebracht:

Stattet auf jeden Fall dem TikTok-Kanal SpectreX Gaming einen Besuch ab! Hier werden momentan tägliche neue Videos hochgeladen, in denen die betreibende Person populäre Raumschiffe in Starfield nachbaut. Beispielsweise noch mehr Star-Wars-Schiffe oder gar den Batwing.

Was ist eure Meinung zu diesen kreativen Möglichkeiten in Starfield? Habt ihr euch selbst schon an einer eigenen Version eines populären Raumschiffes versucht, oder fehlen euch dafür Geduld oder gar ausreichend Credits für alle Bauteile? Lohnt sich der Bau überhaupt oder habt ihr dann ein wenig effizientes Schiff, das nur schick aussieht? Schreibt es in die Kommentare!