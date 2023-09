Was ist eure endgültige Wertung für Starfield?

Ihr kennt es sicher auch: manchmal startet man ein Spiel und mag es direkt auf Anhieb. Bei anderen Titeln dauert es erst mal, bis der Funke überspringt. Gerade richtig große Spiele brauchen öfter mal ihre Zeit, um sich so richtig zu entfalten und zu zeigen, was sie drauf haben.

Darum hatten wir beschlossen, erst einige Zeit zu warten, bis wir euch die wichtige Frage stellen: Was ist euer Fazit zu Starfield? Einer der größten Releases des Jahres hat in der GameStar-Community für viele Diskussionen gesorgt. Wir wollen daher wissen, welche Wertung ihr dem Spiel geben würdet.

Unseren Test zum Bethesda-Rollenspiel findet ihr hier:

Ein Spiel nur für Bethesda-Fans?

Wie bei jedem anderen Spiele-Release gab's es auch bei Starfield jede Menge Lob und Kritik von allen Seiten. Seit dem Fall des Review-Embargos sind nun etwas mehr als zwei Wochen vergangen und die Kritiker-Wertung hat sich auf Metacritic bei etwa 83 Punkten eingependelt.

Gelobt wird bei Starfield vor allem für die schiere Größe der Welt und die Menge der coolen Dinge, die man auf seiner Reise entdecken kann. Die Qualität der Nebenquests wurde ebenfalls sehr positiv kommentiert. Abgerundet wird das Abenteuer durch die beeindruckende Freiheit der Handlungen und Entscheidungen, die typisch für ein Bethesda-Rollenspiel ist.

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Die Kritiker des Spiels haben hingegen die Leere der großen Welt bemängelt und die Tatsache, dass es auf vielen Planeten nichts zu finden gibt. Auch waren die Charaktere in dem Rollenspiel laut einigen Reviews nicht besonders gut ausgearbeitet. Die vielen Bugs und Glitches, die für die Fans von Bethesda quasi zum Spielerlebnis dazu gehören, haben ebenfalls für Kritik gesorgt.

Einig waren sich die meisten Reviews aber darin, dass es sich bei Starfield um ein klassisches Bethesda-Rollenspiel handelt, mit seinen guten und seinen schlechten Seiten.

Aber zurück zu euch: Wie fandet ihr Starfield? Haben sich alle eure Erwartungen erfüllt oder wurdet ihr am Ende enttäuscht? Was hat euch am meisten gefallen an dem Rollenspiel und was habt ihr überhaupt nicht gemocht? Verratet es uns in den Kommentaren und erzählt auch gerne mehr über eure Spielweise in Starfield. Wir freuen uns drauf!