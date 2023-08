Starfield: Fans erstellen Map der kompletten Galaxie mit allen 1.000 Planeten

Einen Monat lang müssen sich Weltraum-Fans noch gedulden, dann erscheint endlich Bethesdas nächstes großes Rollenspiel Starfield. Und während vielen Spielern noch die Frage unter den Nägeln brennt, welche Sternensysteme sie denn nun alle mit ihrem Raumschiff besuchen können, haben einige Fans schon die Antwort auf diese Frage parat - und das alles nur dank Infos aus den Trailern.

Was ist da los?

Was die Frage nach den besuchbaren Sternensystemen und das genaue Aussehen der Karte betrifft, hat sich Entwickler Bethesda bisher meist in Schweigen gehüllt. Auf dem großen Gameplay-Reveal während der Starfield Direct wurden zwar ein paar Kartenschnipsel und Systeme enthüllt; das große Ganze bleibt uns aber offiziell weiterhin verborgen. Die Info, dass wir zum Beispiel die Erde besuchen können, mussten sich Fans selbst aus Bildern ableiten.

Einige findige Fans waren das Warten nun offenbar leid. Sie haben ihre detektivischen Fähigkeiten spielen lassen und eine interaktive Karte der gesamten bisher bekannten Galaxie erstellt. Nur durch sorgfältige Analyse bisher bekannter Trailer und einiger Sekunden langer Fetzen Gameplay. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Eine Hyperraum-Route von unserem Sonnensystem Sol (rechts) zum 51 Lichtjahre entfernten Sternensystem Tau Boötis.

Auf der Karte namens Starfield Navigator könnt ihr die Milchstraße und ihre Sternensysteme aus verschiedenen Winkeln betrachten und Hyperraumrouten für Sprünge zwischen den Sternen planen. Außerdem erklären die Macher dort, wie sie bei der Entwicklung des Tools vorgegangen sind.

Wie haben die Macher das angestellt?

Bethesda hat angekündigt, dass Starfield euch über 1000 Planeten zum Entdecken bieten wird. Die Planeten sind wiederum unterteilt auf etwa 100 verschiedene Systeme, deren Mutterstern sie umkreisen. Und einige dieser Systeme waren bereits für wenige Augenblicke in Trailern zu Starfield zu sehen.

Das Porrima-System in Starfield: In der Realität beherbergt es zwei Sterne, im Spiel wird es vereinfacht dargestellt.

Die Position und Entfernung der Systeme zueinander legten die Macher des Navigators über eine Karte unserer Milchstraße; denn Starfield spielt bekanntermaßen in unserer echten Galaxie.

Dabei stellten sie fest: Die Systeme von Starfield stimmen mit realen Sternen überein. Einige Namen wurden zwar verändert, aber im großen und Ganzen finden sich in Starfield die wichtigsten Systeme der Milchstraße wieder. Diese wurden dann in Form einer 3D-Karte den Navigator eingebaut.

Seit der ersten Version wurde der Navigator immer wieder erweitert, etwa wenn durch offizielle Bilder neue Sternensysteme bekannt wurden. Bis zum Release werden hier sicher noch einige Updates folgen.

Was haltet ihr von dem hohen Realismus in Starfield? Findet ihr es genial, bald die unendlichen Weiten Milchstraße erkunden zu dürfen? Was denkt ihr über das Navigator-Projekt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.