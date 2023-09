Starfield: Welche Fraktion passt zu euch? Testet es in unserem Quiz

Constellation, UC oder doch Freestar? Welcher Fraktion fühlt ihr euch zugehörig?

Seit dem 6. September 2023 können alle Fans endlich Starfield spielen und in die riesige Welt des Rollenspiels eintauchen. Auf eurer Reise müsst ihr zahlreiche Entscheidungen treffen, die euer Spielerlebnis und den Verlauf der Haupt- und Nebenquests beeinflussen.

Zu den wichtigsten Entscheidungen gehört zweifellos die Frage, welcher Fraktion man sich in Starfield anschließen wird. Werdet ihr ein Space-Cowboy sein, dem die Freiheit am wichtigsten ist? Oder schmeißt ihr alle moralischen Bedenken über Bord und plündert alles, was nicht schnell genug wegfliegen kann?

Von welchem Schlag unsere Kollegen Géraldine und Micha sind und was sie zu Starfield zu sagen haben, schaut ihr euch im folgenden Video an:

1:33:21 Ist Starfield ein gutes Weltraumspiel? - mit Captain Collins

Welche Fraktion pass zu mir?

Um euch die Entscheidung zu erleichtern, haben wir ein Personality-Quiz zusammengestellt! Beantwortet uns 10 Fragen und wir sagen euch, welche Fraktion in Starfield am ehesten zu euch passt.

Was steht zur Auswahl?

Die Wahl der Fraktionen verläuft in Starfield etwas gesondert: Ihr werdet am Anfang automatisch Constellation beitreten, einer Fraktion, die sich der Suche nach geheimnisvollen Artefakten verschrieben hat.

Es ist für euch aber dennoch möglich, weiteren Fraktionen beizutreten. Es liegt an euch also, zu entscheiden, ob ihr Constellation »treu bleibt« oder ob euer Herz für eine andere Organisation schlägt. Ihr habt die Auswahl zwischen:

UC Vanguard: Eine Fraktion, die zu United Colonies gehört. Disziplin und strenge Regeln sind ihr Motto.

Eine Fraktion, die zu United Colonies gehört. Disziplin und strenge Regeln sind ihr Motto. Ryujin Industries: Eins der größten Unternehmen in den besiedelten Systemen, das nicht vor schmutzigen Tricks zurückschreckt.

Eins der größten Unternehmen in den besiedelten Systemen, das nicht vor schmutzigen Tricks zurückschreckt. Crimson Fleet: Die Mitglieder der Fraktion haben sich der Piraterie verschrieben und leben in der Gesetzlosigkeit

Die Mitglieder der Fraktion haben sich der Piraterie verschrieben und leben in der Gesetzlosigkeit Freestar Rangers: Diese Fraktion ist der Gegenspieler der United Colonies. Freiheit liegt den Mitgliedern im Blut.

Welches Ergebnis habt bekommen? Hat es euch überrascht oder ist es genau das, was ihr erwartet habt? Oder habt ihr schon die Fraktion gefunden, die euer neues Zuhause in Starfield sein wird? Verratet uns den Kommentaren, mit welchen Fraktionen ihr euch am meisten identifizieren könnt. Wir freuen uns schon auf euch!