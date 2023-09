Starfield: Geld-Glitch macht euch in wenigen Minuten um 72.000 Credits reicher

Reich werden in Starfield? Dank eines Tricks überhaupt kein Problem?

Wie verdient ihr Geld in Starfield? Seid ihr fleißig am questen? Sackt ihr alle Items ein, die nicht niet- und nagelfest sind? Verdingt ihr euch gar als Schmuggler?

Wenn ihr schnell reich werden wollt, gibt es eine viel bessere Methode. Ja, wir reden von einem Glitch, der so ähnlich auch schon in Skyrim existierte, nur mit anderen Items und…ohne Jetpack. Aber genug des Vorgeplänkels, lasst uns tricksen!

So werdet ihr in Starfield zu Dagobert Duck

Vorab: Der Trick funktioniert nur in New Atlantis! Das hat den Vorteil, dass ihr euch bereits kurz nach Spielbeginn die Taschen vollstopfen könnt. Entdeckt wurde dieser Glitch übrigens vom auf derlei Tricksereien spezialisierten YouTuber vNivara, der auch gleich ein Video-Tutorial liefert:

Wie ihr sehen könnt: Für den Trick ist einiges an Kletterei und gezieltem Springen erforderlich. Dann befindet ihr euch plötzlich unterhalb der Gebäude von New Atlantis und könnt euch in aller Seelenruhe die Taschen vollstopfen.

Wirklich einfach dürfte der Glitch deshalb beim ersten Mal zwar nicht auszuführen sein, ihr solltet euch aber schnell darauf einstellen und ihn irgendwann im Schlaf wiederholen können.

Die Belohnung ist auf jeden Fall lukrativ: Stolze 72.000 Credits findet ihr in einem Behälter, der am Ende der Kraxelei auf euch wartet. Das Tollste: Nach gerade einmal 24 Stunden Ruhezeit, die ihr auf einem anderen Planeten abwarten müsst, wird dieser Behälter erneut gefüllt sein und noch dazu ist eure Unternehmung in Starfield vollkommen legal. Ihr werdet also nicht dafür von der Justiz belangt.

Werdet ihr den Geld-Glitch ausprobieren? Oder habt ihr ihn gar bereits gekannt und mehrfach ausgenutzt? Habt ihr kein Problem damit, ab und zu solche Tricks zu nutzen, um im Spiel ein einfacheres Leben zu genießen? Oder würdet ihr euch schlecht dabei fühlen, derlei Fehler auszunutzen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!