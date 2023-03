Starfield in Australien erst ab 18? Warum das Urteil wenig über die tatsächliche Brutalität aussagt

Drogen in Starfield sieht der australische Jugendschutz nicht sehr gerne.

Vergangene Woche ließ Bethesda ganz unverhofft die Katze aus dem Sack und kündigte den Release von Starfield für den September 2023 an. Während wir auf weitere offizielle Details und neues Gameplay wohl noch bis zum Showcase im Juni warten müssen, macht nun eine Entscheidung des australischen Jugendschutzes die Runde: Starfield soll dort erst ab 18 Jahren verfügbar sein.

Bedeutet das jedoch, dass Bethesdas Rollenspiel außergewöhnlich brutal ist? Vergangene Entscheidungen der australischen Behörde lassen Anderes vermuten.

Warum soll Starfield erst ab 18 verfügbar sein?

Die offiziellen Website der zuständigen Behörde verrät, welche sensiblen Inhalte in Starfield beurteilt wurden. Während man es in Starfield auch mit viel Gewalt zu tun bekommt, sorgt der Interaktive Drogenkonsum im Spiel für die Einstufung ab 18. Doch was heißt das überhaupt?

Neon ist eine der vier großen Städte von Starfield.

Aus einem Entwickler-Video zu Starfield wissen wir bereits, dass die Cyberpunk-Stadt Neon ihren Reichtum einer psychoaktiven Substanz verdankt. Zumindest hier werden also Drogen eine größere Rolle spielen.

Was das Gameplay angeht, ist es gut möglich, dass sich Bethesda einiges von Fallout 3 und 4 abschaut, wo ihr Drogen einnehmen könnt um bestimmte Buffs zu bekommen. Allerdings könnt ihr auch abhängig werden und müsst so die Konsequenzen des Drogenkonsums ausbaden.

Wie ist die Einstufung einzuschätzen?

Die zuständige australische Behörde hat allerdings bereits den Ruf, beim Thema Drogenkonsum sehr hart durchzugreifen. Für großes Aufsehen sorgte etwa 2021 die Entscheidung, der Final-Cut-Version des Rollenspiels Disco Elysium die Einstufung zu verweigern.

Als Grund wurde die Darstellung von Sex, Drogen-Missbrauch oder -Sucht, Verbrechen, Grausamkeit und Gewalt angegeben, die gegen allgemeingültige Standards der Moralität und des Anstands verstoßen. Dieses Urteil wurde nach dem Einspruch der Entwickler revidiert.

Auch in anderen Fällen wurde an der Darstellung von Drogenkonsum Anstoß genommen, wie RockPaperShotgun berichtet. So wurde etwa der Verkauf von Life is Strange 2 und We Happy Few eingeschränkt, und Fallout 3 durfte seine Drogen nicht wie ihre realen Vorbilder nennen.

Wie diese Beispiele zeigen, reagiert man in Australien offenbar sehr empfindlich auf Drogen in Spielen. Nichts deutet darauf hin, dass Starfield in irgendeiner Weise brutaler als seine Vorgänger wird und deshalb etwa in Deutschland anders eingestuft wird als beispielsweise Fallout 4.