Kein Bug: Wenn in Starfield eure Items verschwinden, findet ihr sie wahrscheinlich hier

In eurem Schiff verschwinden Gegenstände? Meistens könnt ihr sie wiederfinden.

Die riesigen Open Worlds der Bethesda Game Studios kommen ohne den ein oder anderen Bug nicht aus, das wissen wohl fast alle Spielerinnen und Spieler. Und auch Starfield hat seine Fehler, auch wenn das Rollenspiel technisch gar nicht schlecht da steht.

Kein Bug, sondern wahrscheinlich eine nervige technische Notwendigkeit des Spiels ist es, wenn eure Gegenstände plötzlich aus eurem Schiff verschwinden. In den meisten Fällen sind sie aber noch da.

Wohin verschwinden meine Items?

Habt ihr eine Waffe in einem Waffenkasten im Schiff platziert, oder vielleicht 20.000 Kartoffeln angehäuft, und plötzlich war alles weg? Dafür gibt es eine mehrere Erklärungen.

Eure Gegenstände sind noch im Schiff

Sobald ihr euer Schiff an einem Weltraumhafen modifiziert, umbaut oder erweitert, landet alles, was ihr irgendwo im Schiff abgelegt habt, automatisch im Frachtraum. Dort werdet ihr in den allermeisten Fällen alles wiederfinden, was ärgerlicherweise auch dazu führen kann, dass euer Frachtraum überladen wird.

Eine weitere unangenehme Folge dieser Aufräummaßnahme ist, dass in manchen Fällen auch vom Spiel platzierte Dekorationen ohne Rücksichtnahme im Frachtraum gestapelt werden. So wirkt das Schiff dann plötzlich ziemlich leer. Für dieses Problem gibt es momentan noch keine Lösung, hoffentlich schafft ein Patch bald Abhilfe.

Begleiter wurden zu Langfingern

Außerdem kann es passieren, dass eure Begleiter sich ungefragt Gegenstände wie Waffen schnappen, wenn ihr sie nicht im Safe des Captains wegsperrt. Das passiert etwa, wenn eine herumliegende Waffe stärker als das ist, was euer Helfer im Augenblick ausgerüstet hat. Auch beim Erkunden von Planeten können euch die Begleiter übrigens Waffen vor der Nase wegschnappen. Über den Ausrüstungstausch bekommt ihr jedoch alles wieder zurück.

Die Items wurden konfisziert

Falls es sich um Schmuggelware handelte (erkennbar an einem gelben Symbol im Inventar) und ihr erwischt wurdet, finden sich eure Items in einer Kiste im Gefängnis. Falls sie nicht dort sind, wo ihr hingebracht wurdet, solltet ihr in das Gefängnis schauen, das am nächsten am Ort eurer Verhaftung liegt.

Seid ihr auch schon mal auf ein Problem mit verschwundenen Gegenständen gestoßen? War bei euch ein Schiffsumbau, ein Ausflug ins Gefängnis, oder ein gieriger Begleiter verantwortlich? Habt ihr euch darüber geärgert, dass euer hübsch dekoriertes Schiff plötzlich leer ist, oder sammelt ihr eure Sachen sowieso nur in Außenposten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!