Starfield: Warum 20.000 Kartoffeln gerade das Internet in Erstaunen versetzen

Was haben Kartoffeln mit Starfield zu tun? Wir erklären es euch!

Starfield steckt voller unzähliger Details und Gegenstände, die ihr euch in die Tasche stecken oder auf eurem Raumschiff durch den Weltraum transportieren könnt. Neben Sandwiches, Medipacks und diverser Schmuggelware sind das auch Kartoffeln - und die sorgen für ein durchaus beeindruckendes Spektakel!

Man kocht sie, stampft sie, tut sie in die Suppe - all diese Ratschläge von Samweis Gamdschie wären sinnvoller als das, was ein Reddit-User nun bei sich im Spiel veranstaltet hat. Ist aber egal, denn die Knollen demonstrieren die Physik-Fähigkeiten der Creation Engine höchst eindrucksvoll.

Kar-tof-feln!

20.000 Erdäpfel - so viele hat der Reddit-User Moozipan auf seinem Raumschiff gehortet. Das Problem ist nicht, dass die irgendjemand schälen muss. Auch der wahrscheinlich sehr erdige Geruch auf dem Schiff dürfte irgendwie auszuhalten sein.

Das Hauptproblem ist wohl eher, dass dadurch irgendwann selbst besonders leistungsfähige Rechner das Handtuch werfen dürften.

Was ist daran so beeindruckend? Zwar reden wir hier nur über Kartoffeln, aber sie stehen sinnbildlich für die faszinierend realistische Interaktion physikbasierter Objekte in Starfield. Jede einzelne Knolle interagiert mit den anderen, und man sieht durchaus, dass in dem Moment, wo Moozipan die Tür öffnet, die Bildrate kurzzeitig ins Stocken gerät.

Dass die 20.000 physikalisch korrekt agierenden Kartoffeln beeindruckend sind, findet sogar der renommierte Tech-Experte John Linneman von Digital Foundry:

Wenn ihr euch also das nächste Mal in Starfield fragt, was ihr denn mit dem Tag anstellen könntet: Sammelt doch einfach Kartoffeln und schaut, bei welcher Anzahl euer Rechner sagt Ne, danke!. Oder gerne auch Sandwiches, die schmecken immerhin besser.

Na, habt ihr auch schon seltsame Sachen in Starfield gehortet bis zum Gehtnichtmehr? Oder seid ihr noch immer viel zu beschäftigt damit, eure ersten Schritte in diesem riesigen Universum zu tätigen? Wie gut oder schlecht gefällt euch Starfield bislang und warum genau? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!