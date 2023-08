Starfield enthüllt einen neuen Trailer, der direkt Wünsche nach einem großen Sci-Fi-Film weckt

Auf Starfield müssen Bethesda- und Rollenspiel-Fans nicht mehr lange warten: Am 6. September 2023 ist Release.

Ein Kinofilm zu Starfield? Vor dem neuesten Trailer zum Bethesda-Rollenspiel hätten wir diesen Gedanken wahrscheinlich mit einem müden Lächeln abgetan. Doch im Zuge der Opening Night Live der gamescom 2023 wurde eine Art Live-Action-Kurzfilm gezeigt, der uns direkt vom Gegenteil überzeugt.

Story-Details oder gar neues Gameplay gibt es dabei natürlich nicht zu sehen. Viel eher dient der neue Teaser dazu, die Atmosphäre und das Spielgefühl zu vermitteln, auf die Bethesda bei Starfield abzielt. Da passt es natürlich, dass im Trailer ein orchestrales Cover von Elton Johns Rocketman erschallt.

Fürs Auge gibt es natürlich auch so einiges. Mit dicken Raumschiffen, wunderschönen Landschaften und fremden Planeten könnte der Starfield-Trailer direkt auch einen nicht gerade billigen Sci-Fi-Kinofilm bewerben. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

2:06 Starfield: Ein neuer Live-Action-Trailer entführt euch in fremde Welten

Starfield erscheint schon sehr bald

Starfield erscheint übrigens bereits am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X/S. Und während der Traum von einem Starfield-Film wahrscheinlich erstmal unerfüllt bleiben wird, können sich Bethesda-Fans auf eine ganz andere Adaption des Spielestudios freuen.

Kein Starfield-Film, dafür eine Fallout-Serie

Amazon arbeitet derzeit an einer Fallout-Serie, zu der es momentan aber noch keinen Trailer zu sehen gibt und wir auch noch keinen Release-Termin kennen. Dafür lassen Fotos vom Set das Herz eines jeden Fallout-Fans (wie zum Beispiel Kollege Tillmann einer ist) höher schlagen.

Mehr zur Fallout-Serie und natürlich auch Starfield erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut gefällt euch der neue Live-Action-Trailer zu Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Starfield? Würdet ihr euch stattdessen lieber ein neues The Elder Scrolls oder Fallout wünschen? Oder freut ihr euch auf die komplett neue Marke aus dem Hause Bethesda? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!