Fallout: Die TV-Serie ist im Kasten, Darsteller verspricht Fans »einen verdammten Tsunami«

Amazon widmet Fallout eine TV-Serie. Die könnte Ende 2023 bis Anfang 2024 anlaufen.

Gute Nachrichten für Fallout-Fans: Die offizielle TV-Serie zum Rollenspiel ist abgedreht. Das verrät zumindest Schauspieler Walton Goggins, der an der Amazon-Produktion mitwirkte. Außerdem lässt es sich der Darsteller aus Produktionen wie The Hateful Eight, Justified oder Predators nicht nehmen, ein klein wenig den Hype-Zug anzufeuern.

Vorfreude auf den Weltuntergang

Der aktuelle Stand der Fallout-Serie: Schon Anfang März verkündete Walton Goggins auf Instagram das Ende der Dreharbeiten und dass er damit wieder etwas mehr Zeit für sich nimmt. Aktuell ranken sich noch viele offene Fragen um die Fallout-Serie, Goggins zeigt sich aber allemal zuversichtlich:

Habe mich still gehalten … war beschäftigt … aber jetzt … ich habe Fallout zu Ende gedreht (wartet, bis ihr diesen verdammten Tsunami auf euch zukommen seht!

Wann startet die Fallout-Serie? Um was sich die Handlung der Fallout-Serie dreht, ist aktuell nicht bekannt. Doch zumindest über den Serienstart lässt sich spekulieren: Mit dem jetzigen Ende der Dreharbeiten wäre ein Release Ende 2023 bis Anfang 2024 durchaus realistisch - Fans sollten sich diesbezüglich aber in Geduld üben.

Details zur Story oder den Charakteren lassen derzeit noch auf sich warten, bisher gab es auch nur wenig offizielle Bilder oder durchaus vielversprechende Set-Bilder zu sehen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Fallout von Amazon Die Serie weckt mit einem Foto große Hoffnungen bei Fans von Tillmann Bier

Wer hinter der Fallout-Serie steckt: Sieht man sich die Verantwortlichen hinter Amazons Fallout an, ist Goggins Zuversicht gar nicht mal unbegründet. Immerhin fungieren die Westworld-Schöpfer Jonathan Nolan und Lisa Joy als Showrunner und haben sogar die erste Episode des Projekts persönlich in Szene gesetzt.

Unterstützt wird das Paar außerdem von Geneva Robertson Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) und Graham Wagner (The Office, Silicon Valley), während Bethesdas Todd Howard als Produzent beteiligt ist.

2:11 Fallout: Amazon gewährt im neuen Video einen Einblick hinter die Kulissen der TV-Serie

Fallout ist übrigens nicht das einzige Videospiel-Franchise, dem Amazon eine Verfilmung widmet. So ist zum Beispiel eine Adaption von God of War und Mass Effect geplant, während andere Anbieter wie zum Beispiel Netflix neue Projekte zu Assassin’s Creed, The Division oder Bioshock umsetzen wollen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fallout-Serie von Amazon? Welchen Eindruck habt ihr vom bisher veröffentlichten Material - wie zum Beispiel den Set-Bildern? Was für eine Videospielverfilmung würdet ihr euch von welchem Anbieter wünschen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit - wir sind gespannt!