Die gamescom 2023 im Liveticker: Alle Reveals der ONL-Show hautnah

Das Lineup ist prall gefüllt und zahlreiche Publisher stehen in den Startlöchern, um ihre neuen Spiele zu enthüllen: Die Open Night Live (ONL) läutet die gamescom 2023 ein, die vom 22. bis 27. August in Köln stattfindet!

Als Gastgeber und Moderator steht erneut Geoff Keighley auf der Bühne, den viele von euch vom Summer Game Fest kennen dürften. Ab 20 Uhr hagelt es dann neue Infos, Trailer, Gameplay-Szenen, Release-Termine und neue Ankündigungen.

Damit ihr keine Sekunde verpasst und auch später nochmal alles nachschlagen könnt, begleiten wir die ONL hier mit unserem GameStar-Liveticker.

Speichert euch den Artikel also gerne direkt als Lesezeichen ein, um keine Minute zu verpassen.

Die gamescom Opening Night Live im Ticker

14:02 Uhr Wir begrüßen euch in der Schaltzentrale des Messe-Fiebers! Für einen kleinen Vorgeschmack auf die große Show, zeigt unser Live-Team in 30 Sekunden, was diese Woche abgeht: 0:31 FYNG gamescom 2023 - Unser großes Live-Event im August mit vielen neuen Spielen

ONL-Termin: Dienstag, 22. August 2023

Dienstag, 22. August 2023 Pre-Show/Warmup: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Haupt-Show: 20:00 Uhr

20:00 Uhr Show-Ende: ca. 22:00 Uhr

ca. 22:00 Uhr Livestream: Twitch, YouTube

Welche Spiele werden gezeigt?

Wenn ihr mehr Details über das Lineup der Messe möchtet, werdet ihr bei uns fündig: Unser Hallenplan zeigt die wichtigsten Entwickler/Publisher und die bestätigten Spiele der gamescom 2023!

Geoff Keighley hat bereits einige der Titel verraten, die wir auf der ONL zu sehen bekommen. Unter anderem haben Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und CoD Modern Warfare 3 einen Auftritt.

Und natürlich hat auch unser eigenes Livestream-Team viel für euch vorbereitet: So könnt ihr bei uns auf Twitch unter dem Motto »Find Your Next Game« (FYNG) die ganze Woche lang Live-Reacts, Previews, Interviews und Trailer-Überraschungen erleben. Hier geht’s zum detaillierten FYNG-Programm.

Schaltet also am Dienstag ab 18 Uhr ein:

Keine Zeit für Livestreams? Kein Problem: Alle wichtigen News sowie exklusive Previews zu den großen neuen Spielen findet ihr natürlich immer zeitnah hier bei uns auf GameStar.de in klassischer Textform.

Auf welches Spiel setzt ihr bei der gamescom 2023 eure Hoffnung? Schreibt uns gern eure Erwartungen und Wünsche in die Kommentare!