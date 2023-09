Starfield: Extrovertierter Spieler stürzt NPC urplötzlich in Identitätskrise

Seht ihr seinen verzweifelten Blick? Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Stellt euch vor, ihr brecht in den unbefugten Bereich einer Weltraumstation ein und werdet auf frischer Tat von einem Wachmann ertappt, der sofort seine Pistole auf euch richtet. Ach, das müsst ihr euch nicht vorstellen, schließlich handelt es sich hierbei um eine völlig alltägliche Situation, nicht wahr?

Jedenfalls: Wie kommt ihr aus diesem Schlamassel wieder raus? Den Wachmann abknallen , rufen nun manche. Doch das wäre barbarisch. Quickload per F9-Taste , plärren die Neunmalklugen unter euch. Aber das wäre doch feige, nicht wahr?!

Die richtige Antwort: Ihr müsst den Wachmann so richtig trollen! Hier erfahrt ihr, wie das geht.

Sind wir Zwillinge?

Genauer gesagt zeigt euch der Reddit-User und Starfield-Plaudertasche EarlGrey_Picard, wie ihr aus dem Schlamassel unbeschadet hervorgeht. Die wichtigste Voraussetzung: Ihr müsst euch zu Spielbeginn für das Charaktermerkmal Extrovertiert entschieden haben. Nur dann bekommt ihr in der nun folgenden Situation die entsprechenden Antwortmöglichkeiten angezeigt.

Dann geht der Spaß los: Auf die Feststellung des Wachmanns, dass ihr auf die Beschreibung des gesuchten Eindringlings passt, antwortet ihr schlagfertig: Nein, DU passt auf die Beschreibung! Davon lässt sich der Wachmann zunächst zwar noch nicht beirren, doch je häufiger ihr seine Behauptung wie einen Tennisball zu ihm zurückspielt, umso verwirrter wird er.

Am Ende einer höchst amüsanten Minute Konversation knickt der Wachmann dann tatsächlich ein. Er wisse nun gar nicht mehr, worum genau es eigentlich gegangen sei - und damit lässt er euch gehen!

Wir sind da unnachgiebiger: Wir lassen euch nicht gehen, bevor ihr mindestens einen der folgenden spannenden Artikel gelesen habt. Und wir kontrollieren das, habt ihr gehört?!

Habt ihr euch in Starfield auch für das Charaktermerkmal Extrovertiert entschieden? Wenn ja, in welchen Situationen hat euch diese Eigenschaft bereits genützt und auf welche Art und Weise genau? Oder habt ihr euch mithilfe eines ganz anderen Perks aus einem Schlamassel retten können? Wir wollen unbedingt eure Geschichten erfahren, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!