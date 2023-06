Starfield: So realistisch wird der Weltraum simuliert, den ihr frei erkunden könnt

In Starfield werden Planeten und ihre Positionen zueinander realistisch simuliert.

Nach der im Juni 2022 ließ Starfield nur wenig von sich hören. Nun wird das Spiel noch einmal ausführlich vorgestellt. Die Entwickler verraten nun auch, wie realistisch sich nicht nur eure Umgebung, sondern auch ganze Sonnensysteme anfühlen sollen.

Simulation ganzer Sonnensysteme

Zu Beginn des Showcases wird gezeigt, wie der Charakter einen Planeten erkundet. Wie Todd Howard anmerkt, werden dabei alle Himmelskörper, die wir sehen können, simuliert: Das bedeutet, die Planeten bewegen sich tatsächlich auf realistischen Umlaufbahnen. Halten wir uns längere Zeit auf einem Planeten auf, verändert sich also die Position von Monden, Sonnen und umgebenden Planeten.

Falls ihr euch mehr für die Story interessiert, könnt ihr euch auch den neuesten Trailer zu Starfield ansehen:

2:45 Starfield setzt im neuen Trailer voll auf Story

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!