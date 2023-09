Starfield startet auf Steam noch vor Release mit beeindruckenden Spielerzahlen

Starfield beeindruckt jetzt schon mit extrem hohen Spielerzahlen.

Wohl niemand hat daran gezweifelt, dass Starfield auf Steam zu einem der Top-Spiele des Jahres 2023 werden würde. Doch dass dieser Erfolg bereits eintritt, noch bevor das Rollenspiel veröffentlicht wird, ist doch beachtlich.

Hunderttausende Spielende zur gleichen Zeit

Während Starfield erst am 6. September 2023 vollständig veröffentlicht wird, haben Käuferinnen und Käufer der 40 Euro teureren Premium-Edition schon seit dem 1. September 2023 die Möglichkeit, die Weiten des Alls und dessen Planeten zu erkunden. Und obwohl noch lange nicht alle Bethesdas neues Rollenspiel erleben können, sind die Spielerzahlen auf Steam mehr als beeindruckend.

Laut der Internetseite Play Tracker sind zum jetzigen Zeitpunkt 774.000 Steam-Nutzerinnen und Nutzer im Besitz von Starfield, von denen bereits 408.000 das Spiel gestartet haben. Zum Vergleich: Am 29. August, also vor dem Review-Embargo, waren es noch 342.000 Käufe.

Am 3. September konnte Starfield einen neuen Höchststand mit 245.000 gleichzeitig spielenden Personen verzeichnen. Doch nicht nur das, zu keinem Zeitpunkt seit Release fielen die Spielerzahlen unter 100.000. Damit ist es zwar noch weit von der Chart-Spitze entfernt, jedoch ist davon auszugehen, dass die Spielerzahlen zum vollständigen Release noch einen großen Sprung verzeichnen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich Starfield mit circa 118.000 Spielenden gleichzeitig auf Platz sieben in den Charts. Angeführt wird die Liste von CS:GO (1,06 Mio. Spielende), Dota 2 (450.000 Spielende) und PUBG (244.000 Spielende).

Auch bei den Verkäufen erfolgreich

Zumindest bei den Verkaufscharts hat Starfield zum jetzigen Zeitpunkt die Krone auf dem Haupt. Gefolgt wird es von CS:GO und dem Rollenspiel-Konkurrenten Baldur's Gate 3. Genaue Zahlen übe die Verkäufe der einzelnen Spiele gibt es nicht, jedoch ist davon auszugehen, dass Starfield seine Spitzenposition in nächster Zeit nicht abgeben wird.

Habt ihr Starfield schon vorbestellt oder euch die Premium-Version gekauft? Falls ja, was hat euch dazu bewogen? Was haltet ihr bis jetzt vom Early-Access des Rollenspiels? Was haltet ihr allgemein von kostenpflichtigem Early-Access, wenn dieser nicht zur Entwicklung des Spiels gedacht ist? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!