Starfield: Ihr spielt am liebsten auf Steam - obwohl es eine günstigere Alternative gäbe

Xbox oder PC, Game Pass oder Direktkauf? Wir wollten von euch wissen, wo und wie ihr Starfield spielt.

Wir haben gefragt, und ihr habt geantwortet. Eine Woche vor dem Relaese von Starfield wollten wir von euch wissen, auf welcher Plattform ihr das Weltraum-Rollenspiel zocken wollt. Jetzt können wir euch die Ergebnisse präsentieren und die sind zugegebenermaßen überraschend.

Denn obwohl die günstigste Möglichkeit Starfield zu spielen wohl der Xbox Game Pass (10 Euro im Monat) wäre, habt ihr einen anderen Favoriten gekürt. Der offenbart, dass die Mehrheit unserer Community bei der Starfield-Anschaffung altmodisch tickt und das Spiel lieber vollwertig kaufen will.

Die Ergebnisse im Detail

Euer eindeutiger Favorit zum Starfield-Kauf ist nämlich Valves Verkaufsplattform Steam. Rund 47 Prozent von euch gaben an, Bethesdas nächstes Werk auf Steam kaufen zu wollen. Von insgesamt 7.646 Stimmen gingen 3.580 an Steam. Das entspricht fast einer absoluten Mehrheit.

Auch den zweiten Platz belegt bei uns ein direkter Kauf - diesmal für die Konsole. 1.162 von euch gaben an, Starfield für ihre Xbox Series X beschaffen zu wollen. Die Xbox liegt damit weit abgeschlagen vom PC - sie bekam nur 15 Prozent der Stimmen. Die schwächere Xbox Series S ist bei euch noch unbeliebter: Nur 3 Prozent von euch wollen Starfield hier spielen.

Die Umfrageergebnisse im Detail - Steam weit vorne der Game Pass abgeschlagen.

Game Pass überraschend weit hinten

Auf Platz drei eurer Plattformen folgt dann mit 12 Prozent (940 Stimmen) der Game Pass für den PC. Das ist für uns ein unerwartetes Ergebnis, denn Starfield kostet zum Vollpreis rund 70 Euro. Der Game Pass bietet die Möglichkeit, das Spiel für gerade einmal 10 Euro im Monat durchzuspielen. Theoretisch könntet ihr also für sechs Monate den Game Pass abonnieren und kämt immer noch günstiger Weg, als beim regulären Kauf.

Wir hätten erwartet, dass ein so großer Titel wie Starfield weit mehr Schnäppchenjäger anzieht. Doch offenbar stellen sich die meisten von euch Starfield am liebsten ins digitale Spieleregal.

Den Game Pass auf der Xbox wollen übrigens nur fünf Prozent nutzen. Selbst zusammengerechnet käme Microsofts Abo damit nur auf 17 Prozent. Das wäre zwar mehr als die Stimmen für einen Xbox-Kauf, aber fairerweise müsste man diese dann auch mit den PC-Käufen verrechnen.

Insgesamt kommt die Kauf-Fraktion übrigens auf 69 Prozent. Vier Prozent davon entfallen auf den Microsoft Store für den PC.

Ein paar Spaßvögel haben bei unserer Abstimmung natürlich auch mitgemacht; das wollen wir euch nicht vorenthalten. 980 von euch gaben an, Starfield gar nicht spielen zu wollen - in einer Abstimmung, auf welcher Plattform ihr das Spiel am liebsten zocken wollt. Okay.