Wie gut seid ihr auf Starfield vorbereitet? Testet euer Wissen in unserem Quiz

Wie intensiv habt ihr die News zu Starfield mitverfolgt?

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum Early Access von Starfield, dem ersten großen RPG von Bethesda für die aktuelle (Konsolen-)Generation. So manche von euch haben die News zu dem Spiel mit Adleraugen verfolgt.

Ihr habt jeden Info-Krümmel aufgesaugt und kennt euch bestens aus mit allen bekannten Fakten über Starfield. Euch kann echt keiner was vormachen. Das ist doch so, oder? Finden wir es doch heraus!

Macht mit bei unserem Quiz und findet heraus, wie gut ihr informiert und auf den Launch des Bethesda-RPGs vorbereitet seid:

In unserem Quiz haben wir 11 Fragen für euch zusammengestellt, die sich alle um die bisher verfügbaren Infos zu dem Spiel drehen. Manche Fragen wird nun wirklich jeder richtig beantworten, der auf unserer Seite schon mal einen Artikel über Starfield gelesen hat. Andere Fragen sind kniffliger und nur echte Experten der bisher bekannten Story und Lore werden die Antworten kennen.

Erzählt uns in den Kommentaren, wie viele Fragen ihr richtig beantworten konntet. Welche waren besonders schwierig? Haut raus!

Was erwartet euch noch?

Um euch die harte Wartezeit bis zum Release etwas erträglicher zu machen, haben wir auf der GameStar zwei ganze Themenwochen zu Starfield für euch vorbereitet, die bis zum 10. September laufen.

Euch erwarten neben Storys rund um das Spiel auch jede Menge Artikel, die euch perfekt auf den Start vorbereiten werden. Hier sind einige der wichtigsten davon:

Hinzu kommen noch Podcasts, Umfragen, Galerien mit unseren Charakteren und Raumschiffen, das GameStar-Sonderheft und noch viel mehr.

Ihr könnt also gespannt sein, was euch noch erwartet. Falls ihr selbst Fragen habt, bestimmte Guides haben wollt oder ein wichtiges Thema ansprechen wollt, dann lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare. Lasst uns zusammen dafür sorgen, dass es zwei richtig coole Wochen werden!