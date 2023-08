Legenden, Piraten und Touristen: Starfield verrät, was uns im Weltraum erwartet

Ob Freund oder Feind, im Weltraum laufen euch allerlei Charaktere über den Weg.

In Starfield fliegen wir zum ersten Mal in einem Bethesda-Rollenspiel in den Weltraum. Doch was erwartet uns dort eigentlich, außer endloser Leere? In einem Interview verrät nun ein Starfield-Entwickler, wem man beim Steuern des Raumschiffes über den Weg laufen kann. Von tödlichen bis komischen Begegnungen ist wohl so ziemlich alles dabei.

Was euch im Weltraum passieren kann

Zwar ist der Weltraum, und auch das Fliegen von Raumschiffen ziemliches Neuland für die Bethesda Game Studios, doch will man hier offenbar wieder auf ein bekanntes Feature setzen, nämlich zufällige Begegnungen mit allerlei Charakteren und Situationen.

Vorsicht, kleinere Spoiler: Wenn ihr euch davon überraschen lassen wollt, was euch im Weltall passieren kann, dann lest besser nicht weiter und schaut lieber dieses Video:

8:34 Starfield - 44 spannende Details zum neuen Bethesda-Rollenspiel

In einem Interview erzählt nun Level Designer Zachary Wilson davon, was euch im Raumschiff passieren kann. Nach seinen Lieblings-Begegnungen oder -Aktivitäten im Weltraum gefragt, nennt er drei verschiedene:

Legendäre Schiffe: Wenn ihr viel Glück (oder eher Pech) habt, dann könnt ihr riesigen feindlichen Raumschiffen begegnen, die am Anfang des Spiels mit euch den Boden aufwischen. Um sie zu zerstören, müsst ihr eure Schiffe erst ordentlich aufrüsten.

Verlassene Schiffe: Weniger tödlich, aber sicherlich auch gefährlich ist das Erkunden von Schiffen, die in den Tiefen des Alls gestrandet sind. Diese sollen die Gefahren der Raumfahrt zeigen und jeweils eigene Geschichten erzählen.

Touristen: Ihr könnt auch zufällig einer kosmischen Vergnügungsreise begegnen, bei der ein genervter Tourguide eine Gruppe Touristen umherkutschiert. Diese sind außerordentlich begeistert, einen richtigen Captain zu treffen. Diese Begegnung soll ziemlich humorvoll sein.

Diese drei zufälligen Begegnungen sind wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was euch im Weltall passieren kann. In der großen Starfield Direct war etwa schon zu sehen, wie uns ein Charakter namens Großmutter zum Essen auf ihrem Schiff einlädt. Außerdem können uns zum Beispiel auch Piraten auflauern. Mehr entdecken wir dann wohl erst zum Release!

Was haltet ihr von Bethesdas Plänen für den Weltraum? Freut ihr euch darauf, viele unerwartete, komische und spannende Begegnungen bei euren Reisen zu haben? Oder wollt ihr sowieso die meiste Zeit mit Quests und beim Erkunden von Planeten verbringen? Über welche Weltraumaktivitäten würdet ihr euch freuen? Schreibt es gerne in die Kommentare!