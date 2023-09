Starfield vs. Cyberpunk 2077: Vergleich artet in Bashing aus, doch CD Projekt verteidigt Bethesda

Das Wasser von Starfield beeindruckt nicht gerade mit realistischen Effekten, worüber sich ein Video lustig macht.

Starfield kann sich zum Release zwar über ziemlich gute Wertungen freuen, muss aber auch so manche Kritik einstecken, etwa in unserem Test. Immer wieder werden auch Vergleiche zu anderen Spielen, wie No Man's Sky, Star Citizen oder auch Cyberpunk 2077 gezogen.

So macht sich etwa ein Fan über Grafikeffekte und Gameplay-Elemente lustig, die im Rollenspiel von CD Projekt deutlich besser aussehen. Doch das halten auch zwei Cyberpunk-Entwickler für unfair.

Starfield vs Cyberpunk

Starfield weiß mit seiner Grafik an manchen Stellen zu beeindrucken: Das Rollenspiel bietet uns stimmungsvolle Aussichten und dramatische Sonnenuntergänge. Auf der anderen Seite wirken etwa Animationen und Gesichter vieler Figuren veraltet, was immer wieder für Spott sorgt.

In einem Video wird nun Starfield mit Cyberpunk 2077 verglichen, und auch ohne Kommentare ist die Aussage eindeutig: Wassereffekte würden in Bethesdas Rollenspiel deutlich schlechter aussehen, und Charaktere nicht darauf reagieren, mit der Waffe bedroht zu werden. Ob so ein Vergleich zwei verschiedener Spiele überhaupt Sinn ergibt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Kein fairer Vergleich

Schon die Kommentare zum Twitter-Video relativieren dessen Aussage: So meinen viele Nutzer, man müsse Starfield mit Cyberpunk 2077 zu dessen Release vergleichen. Damals litt das Rollenspiel nämlich unter erheblichen technischen Problemen und Bugs.

Und selbst zwei Entwickler von CD Projekt halten das Video für nur wenig sinnvoll: So schreibt Lore-Designer Patrick Mills etwa:

Wie die Zeiten sich geändert haben. (Diese falsche Kritik schädigt aktiv die Weise, in der Spielerinnen und Spieler mit dem Medium interagieren, und ich hasse sie. Aber es ist sehr lustig zu sehen, nachdem hunderte dieser Videos gemacht wurden, um sich über Cyberpunk 2077 lustig zu machen.

Und Level-Designer Miles Tost, der ebenfalls an Cyberpunk 2077 arbeitet, ergänzt in einer Antwort:

Und um fair zu sein, die meisten der im Vergleich gezeigten Dinge wurden von uns erst nach dem Launch hinzugefügt oder verbessert.

Ob und wie sich Starfield mit Updates und Erweiterungen noch verbessert, wird sich erst noch zeigen. Vor dem Release gab es bereits einen Day One Patch, und wahrscheinlich werden bald weitere Updates folgen. Was wir von Starfield technisch und spielerisch halten, erfahrt ihr außerdem hier:

Sind euch aufwändige Wassereffekte und die Grafik in einem Rollenspiel wie Starfield wichtig? Oder konzentriert ihr euch ganz auf Quests, Crafting und Kämpfe? Wie gefällt euch das Weltraum-Rollenspiel bisher, und findet ihr einen Vergleich mit Cyberpunk, No Man's Sky oder anderen Spielen sinnvoll? Schreibt es gerne in die Kommentare!