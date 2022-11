Starship Troopers kehrt zurück: Als Koop-Shooter Extermination

0:30 Starship Troopers: Extermination - Reveal Trailer zum Koop-Shooter zeigt Horden von Bugs

Nachdem das Strategiespiel Terran Command die Welt der Kult-Filme lebendig werden ließ, will euch bald schon der Koop-Shooter Starship Troopers: Extermination gegen riesige Killer-Insekten antreten lassen. Zum Reveal zeigt das Spiel nur einen kurzen Trailer, den ihr euch oben ansehen könnt, verrät aber schon einiges über seine Gameplay-Features.

Entwickler mit Shooter-Erfahrung

Der Name des zuständigen Entwicklerstudios wird manchen Shooter-Fans bekannt vorkommen: Offworld Industries entwickelten ebenfalls die Hardcore-Shooter Squad, Post Scriptum und Beyond the Wire. Wie diese, soll auch Starship Troopers: Extermination 2023 zunächst im Early Access auf Steam veröffentlicht werden und dann nach und nach neue Inhalte bekommen.

Koop mit 12 Spielern

Aber wie soll sich der neue Koop-Shooter überhaupt spielen? Offenbar tötet ihr während euer Missionen nicht nur möglichst viele Bugs, sondern errichtet auch Basen und erfüllt Ziele. Einige der wichtigsten Features stellen die Entwickler schon in ihrer Ankündigung vor, wir fassen sie für euch zusammen:

Koop mit vielen Spielern: Gruppen von 12 Spielerinnen und Spielern sollen sich gemeinsam in den Kampf begeben können. Diese werden in Squads von jeweils 4 Soldaten aufgeteilt.

Gruppen von 12 Spielerinnen und Spielern sollen sich gemeinsam in den Kampf begeben können. Diese werden in Squads von jeweils 4 Soldaten aufgeteilt. Drei spielbare Klassen: Ihr zieht als Sturmsoldaten, Versorger oder Verteidiger in die Schlacht, die jeweils einen eigenen Spielstil verlangen. Durch das Spielen mit einer Klasse schaltet ihr für sie neue Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten frei.

Verteidungsanlagen: Raffinerien beherbergen wertvolle Ressourcen, die ihr einsammeln und zum Errichten von Verteidungsanlagen nutzen könnt. Ihr baut etwa Mauern, Türme, Munitionskisten, Geschütze und mehr.

Raffinerien beherbergen wertvolle Ressourcen, die ihr einsammeln und zum Errichten von Verteidungsanlagen nutzen könnt. Ihr baut etwa Mauern, Türme, Munitionskisten, Geschütze und mehr. Fünf verschiedene Gegner: Zum Start des Early Access begegnen euch fünf Typen von Bugs: Drohnen, Krieger, Schützen, Plasma Grenadiere und Tiger Elite Bugs. Offenbar sollen später weitere Gegnertypen folgen.

Zum Start des Early Access begegnen euch fünf Typen von Bugs: Drohnen, Krieger, Schützen, Plasma Grenadiere und Tiger Elite Bugs. Offenbar sollen später weitere Gegnertypen folgen. Große Karte: Zunächst soll es wohl eine große Karte mit fünf unterschiedlichen Zonen geben. Hier sollt ihr gegen hunderte von Bugs gleichzeitig kämpfen können. Während eurer Missionen steigt die Bug-Gefahr außerdem stetig an, und es erscheinen mehr und gefährlichere Gegner auf dem Schlachtfeld.

Zunächst soll es wohl eine große Karte mit fünf unterschiedlichen Zonen geben. Hier sollt ihr gegen hunderte von Bugs gleichzeitig kämpfen können. Während eurer Missionen steigt die Bug-Gefahr außerdem stetig an, und es erscheinen mehr und gefährlichere Gegner auf dem Schlachtfeld. Nebenziele: Um euch die Missionen einfacher zu machen, könnt ihr zusätzliche Ziele erfüllen, wie etwa Raffinerien und Basen zurückzuerobern und Brutstätten zu zerstören.

Ping-System: Wie in manchen anderen Shootern könnt ihr Ziele, Gegner oder Orte für eure Teamkollegen markieren, was die Kommunikation im Squad erleichtern soll.

Das ist bisher alles, was wir über den neuen Koop-Shooter von Offworld Industries wissen. Wir halten euch natürlich über das Spiel auf dem Laufenden, in der Zwischenzeit könnt ihr euch aber anschauen, welche neuen Inhalte das Strategiespiel Starship Troopers - Terran Command mit einem kostenlosen Update veröffentlichte:

Was haltet ihr von Extermination? Hättet ihr Lust auf einen Koop-Shooter, in dem ihr Horden angriffslustiger Insekten umnietet? Und wie haben euch die bisherigen Spiele der Entwickler gefallen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!