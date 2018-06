State of Decay 2 hatte zum Launch mit zahlreichen Bugs und technischen Problemen zu kämpfen. Der fast 20 GB große Patch 1.2 krempelt nun das ganze Spiel um, behebt die gröbsten Fehler und verbessert die Stabilität.

Zukünftige Updates sollen laut Entwickler Undead Lab aber mit rund 5 GB an Umfang wieder etwas handlicher ausfallen. Der Mega-Patch war aktuell aber bitter nötig. Immerhin leiten die Patch Notes schon mit einem gravierenden Problem ein: »Granaten bleiben nun nicht länger stecken und explodieren direkt vor dem Client-Charakter oder hinter ihnen, während sie werfen.« Ähm, vielen Dank.

Mehr Stabilität & Performance

Zombies können außerdem nicht länger immun gegen den Assault Kick werden. Ein Fehler, bei dem das HUD einfach verschwindet, nachdem NPCs von Zombies getötet wurden, ist ebenfalls behoben. Generell stehen neben Bugfixes Verbesserungen an Stabilität, Performance und Multiplayer beim Patch im Vordergrund. Unter anderem gab es Optimierungen bei Netzwerk-Bandbreite und CPU. Die Netzwerk-Interaktionen für Clients wurden verbessert, ebenso wie die Vehikel-Interaktionen. Out of Memory Crashes wurden beseitigt.

Die vollständigen Patch Notes könnt ihr auf der zweiten Seite nachlesen. Trotz technischer Probleme konnte State of Decay 2 innerhalb der ersten zwei Tage über eine Million Spieler für sich begeistern. Im Test bei uns gab es 5 Punkte Abwertung für die technischen Mängel und Kritik an fehlender Abwechslung und einem zu leichten Schwierigkeitsgrad im Zombie-Survival-Spiel.