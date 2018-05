State of Decay 2 im Livestream - Daniel und Michi trotzen auf Twitch und YouTube dem Untod

Rick Grimes kann ein Lied davon singen wie schwer es ist, inmitten der Zombieapokalypse - oder danach - eine Gruppe Überlebender in eben diesem Zustand zu erhalten. In State of Decay 2 ist das nicht anders, nur dass wir dabei selbst spielen und die dümmsten Klischee-Fehler vermeiden können.

Wie gut Michi und Daniel das hinkriegen, beweisen sie euch heute Abend ab 19 Uhr auf unserem offiziellen Twitch-Kanal und bei GameTube. Dann zeigt sich auch, ob sie für den Release von State of Decay 2 am 22. Mai fit sind oder als Zombiefutter enden.

Jetzt zuschauen: Zum offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

State of Decay 2 im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Montag, 14. Mai, 19:00 bis 22:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar und bei GameTube

Wer? Michi (GameStar), Daniel (GameTube)

