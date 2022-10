Steam Sale: Aktuell sind 14 großartige Spiele besonders günstig

Der Oktober neigt sich dem Ende zu und ihr wisst was das heißt: Hexen, Skelette, Geister sind wieder in Mode! Halloween ist zum Greifen nah und auch Steam wirft sich dafür in gruselige Schale. Der aktuelle Steam Sale nimmt nämlich vor allem Horrorspiele in den Fokus.

All diejenigen, die keine Freude am Grusel haben, müssen sich aber nicht gleich verziehen. Auch für euch könnten die ein oder anderen interessanten Titel dabei sein.

Falls ihr aber kein Interesse an alter Ware haben solltet und euch lieber auf das Frischfleisch an Videospielen stürzt, schaut doch hier mal vorbei:

Highlight der Woche – The Evil Within 2

Genre: Third-Person-Horror | Entwickler: Tango Gameworks | Release: 12. Oktober 2017 | Preis: 4 Euro (um 85 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 1. November

Schon der erste Teil The Evil Within konnte in unserem Test überzeugen, aber der zweite Teil setzte mit einer Wertung von 88 noch einen drauf. The Evil Within 2 ist Survival-Horror par excellence: Das unheimliche Art-Design ist schaurig schön, aufgrund der verschiedenen Spielstile wird es nie langweilig und die Story überzeugt ebenfalls auf allen Ebenen.

Das Gute dabei ist: Wenn ihr den Vorgänger verpasst haben solltet, müsst ihr euch nicht sorgen. Gleich zu Beginn wird alles Wichtige in einer Rückblende zusammengefasst, der Rest ist nicht zwingend vonnöten, um The Evil Within 2 zu genießen.

Ihr Detective Sebastion Castellanos, der die Chance erhält, seine totgeglaubte Tochter zu retten. Dafür muss er jedoch in eine albtraumhafte Welt eintauchen, bei der sich Gefahren hinter jeder Ecke verbergen. Ihr solltet aber aufpassen, dass ihr nicht langsam aber sicher den Verstand verliert.

Weitere spannende Angebote:

Natürlich war das noch lange nicht alles. Hier findet ihr weitere Top-Angebote im Schnelldurchlauf:

Resident Evil 2: Das Remake des Horror-Klassikers ist nicht nur klasse, sondern gerade auch super billig! (12 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Teil 3 ist übrigens auch für 12 Euro im Sale.

Das Remake des Horror-Klassikers ist nicht nur klasse, sondern gerade auch super billig! (12 Euro, um 70 Prozent reduziert) Teil 3 ist übrigens auch für 12 Euro im Sale. Hades: In dem stylischen Roguelite müsst ihr versuchen, aus der Hölle zu entfliehen. Das Hack&Slash überzeugte in unserem Test auf allen Ebenen. (13 Euro, um 40 Prozent reduziert)

The Witcher 3: Ja, das meisterhafte Rollenspiel haben wir schon öfters empfohlen. Aber diesen Preis konnten wir einfach nicht ignorieren! (6 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Ja, das meisterhafte Rollenspiel haben wir schon öfters empfohlen. Aber diesen Preis konnten wir einfach nicht ignorieren! (6 Euro, um 80 Prozent reduziert) Outlast: Wenn euch das Herz mal so richtig in die Hose rutschen soll, dann seid ihr hiermit gut bedient. In Outlast müsst ihr aus der Nervenheilanstalt Mount Massive fliehen. (3 Euro, um 85 Prozent reduziert)

Wenn euch das Herz mal so richtig in die Hose rutschen soll, dann seid ihr hiermit gut bedient. In Outlast müsst ihr aus der Nervenheilanstalt Mount Massive fliehen. (3 Euro, um 85 Prozent reduziert) Ghostrunner: In dem Parkour-Spiel á la Mirrors Edge kämpft ihr in einer Cyberpunk-Zukunft um das Überleben der Menschheit. (10 Euro, um 65 Prozent reduziert)

In dem Parkour-Spiel á la Mirrors Edge kämpft ihr in einer Cyberpunk-Zukunft um das Überleben der Menschheit. (10 Euro, um 65 Prozent reduziert) Don’t Starve Together: In diesem atmosphärischen Survivalspiel müsst ihr euch gemeinsam im Koop dem Überlebenskampf stellen. (5 Euro, um 66 Prozent reduziert)

In diesem atmosphärischen Survivalspiel müsst ihr euch gemeinsam im Koop dem Überlebenskampf stellen. (5 Euro, um 66 Prozent reduziert) Slime Rancher: Das komplette Gegenprogramm zu Halloween – hier sammelt und züchtet ihr bunte Schleime. Der zweite Teil ist übrigens erst diesen Monat in den Early Access gestartet. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Das komplette Gegenprogramm zu Halloween – hier sammelt und züchtet ihr bunte Schleime. Der zweite Teil ist übrigens erst diesen Monat in den Early Access gestartet. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert) Ori and the Will of the Wisps: Diese wunderschöne Jump&Run verzaubert euch mit einem gefühlvollen Soundtrack und einer emotionalen Geschichte. (10 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Das Entwicklungsstudio hinter den Ori-Spielen musste sich Anfang des Jahres jedoch schweren Vorwürfen bezüglich der vorherrschenden Arbeitsatmosphäre stellen:

Disco Elysium Final Cut: Das herausragende Rollenspiel hat einen neuen Tiefstpreis auf Steam erreicht. Der Titel schaffte es bei uns sogar auf Platz 1 der besten Story-Spiele aller Zeiten! (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Das herausragende Rollenspiel hat einen neuen Tiefstpreis auf Steam erreicht. Der Titel schaffte es bei uns sogar auf Platz 1 der besten Story-Spiele aller Zeiten! (10 Euro, um 75 Prozent reduziert) Days Gone: Im vormalig PlayStation-exklusiven Zombiespiel fahrt ihr mit eurem treuen Motorrad durch eine postapokalyptische Open World und versucht, nicht gebissen zu werden. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Im vormalig PlayStation-exklusiven Zombiespiel fahrt ihr mit eurem treuen Motorrad durch eine postapokalyptische Open World und versucht, nicht gebissen zu werden. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert) The Walking Dead The Telltale Definitive Series: Mit diesem Paket erhaltet ihr alle vier Staffeln der Storyspiel-Reihe, die euch auf eine emotionale Achterbahn schickt. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Mit diesem Paket erhaltet ihr alle vier Staffeln der Storyspiel-Reihe, die euch auf eine emotionale Achterbahn schickt. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert) Rise of the Tomb Raider: Als Lara Croft stürzt ihr euch von einer Katastrophe in die andere, während ihr vom bösen Geheimorden Trinity verfolgt werdet. (6 Euro, um 80 Prozent reduziert

Als Lara Croft stürzt ihr euch von einer Katastrophe in die andere, während ihr vom bösen Geheimorden Trinity verfolgt werdet. (6 Euro, um 80 Prozent reduziert Doom: Wenn ihr passend zu Halloween einem Haufen Dämonen richtig schön Saures geben wollt, dann schaut euch Doom aus dem Jahr 2016 genauer an. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Solltet ihr übrigens lieber Horror gucken, als selbst zu spielen, findet ihr in folgendem Artikel ein paar Film-Tipps:

