»Einfach buddeln« - In einem neuen Steam-Spiel grabt ihr ein großes Loch und das gefällt 91 Prozent der Spieler

Auf Steam graben aktuell viele Spielerinnen und Spieler nach Schätzen.

A Game About Digging A Hole macht auf jeden Fall keine falschen Versprechungen. Denn genau um das geht es: Das Spiel stellt euch in den Garten eures neuen Hauses, drückt euch eine Schaufel in die Hand und lässt euch immer weiter buddeln. Diese simple Beschäftigung ist für viele Spielerinnen und Spieler genau das, was sie zum Entspannen am Wochenende brauchen.

Kurzer Grabespaß

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: In eurem neuen Haus angekommen macht ihr euch sofort an die Arbeit. Ihr beginnt zu graben und fördert zunächst wenig aufregende Steine und Kohlestücke zutage, die ihr in eurer Garage verkauft. Habt ihr genug Geld gesammelt, genehmigt ihr euch ein Upgrade und tauscht irgendwann etwa eure Schaufel gegen einen deutlich effektiveren Bohrer aus.

Außerdem erwerbt ihr Gegenstände wie Metalldetektoren oder ein Jetpack, die euch bei der Grabung helfen. Euer bescheidenes Erdloch wächst dann langsam zu einem kompletten Stollensystem heran und euer ehemals beschaulicher Garten gleicht komplett umgewühlt einem Bergwerk. Ihr fördert immer wertvollere Schätze wie Gold oder Geldkoffer zutage:

0:49 A Game About Digging A Hole hält im Trailer genau das, was der Name verspricht

Am Ende des kurzen Spiels, das euch nur für einige Stunden beschäftigt, versprechen die Entwickler außerdem ein Geheimnis.

Begeisterte Bergleute

Nach zwei Tagen auf Steam konnte A Game About Digging A Hole bereits einige Fans gewinnen: Insgesamt etwa 1.700 Rezensionen kamen bisher zusammen, die zu 91 Prozent positiv ausfallen. Der größte Kritikpunkt am Spiel, der hin und wieder auch in den positiven Bewertungen zu lesen ist, ist die Länge des Spiels. Viele Spielerinnen und Spieler hätten gerne noch länger als einen Abend in ihrer Gartenerde gewühlt, doch es gingen ihnen die Inhalte aus.

Abgesehen davon gibt es aber eine ganze Baggerschaufel voll Lob und viel Humor für den Gartengrab-Simulator:

Zu Beginn war es nur ein Spiel. Eine simple Aufgabe - grabe immer tiefer. Aber als die Erde zwischen meinen Händen zerkrümelte, erwachte etwas in mir. Ein Urinstinkt, ein Bedürfnis. Graben. Ich verlor mein Zeitgefühl in der rhythmischen Bewegung, der rohen Begeisterung, tiefer zu graben. Jede Schicht Erde, die ich aushob, fühlte sich an, als würde ich mein bisheriges Selbst abstreifen, meinen Stress, meine Bedürfnisse, meine Zweifel. Mein Körper wurde stärker, mein Geist klarer. Nichts anderes zählte mehr. Kein Hunger, keine Müdigkeit. Nur das Loch, nur der Abstieg. ItzMango

Das Spiel dauert nur 40 Minuten, wenn du direkt nach dem Schatz suchst. Ihr wundert euch deshalb vielleicht, warum ich 6 Stunden gespielt habe. Nun, ich habe nicht nach dem Schatz gesucht, sondern gegraben, weil ich graben wollte. Und es hat mich 6 Stunden gekostet, wirklich alles auszugraben. Ich bereue es nicht, es war sehr entspannend und ich mag das Spiel, weil es mich meinen Kindheitstraum, ein großes Loch im Garten zu graben, ausleben lässt. Zehn von zehn, ich würde wieder graben. Mr Tea

Ich nahm eine Schaufel, ich grub ein Loch und wurde reich. Rinma

Dass viele Spielerinnen und Spieler gerne graben, beweist nicht nur der Erfolg von Minecraft und Deep Rock Galactic, sondern auch Helldivers 2: Zwar geht es in dem Koop-Shooter eigentlich nur darum, Horden von Aliens und Robotern zu bekämpfen, doch mit dem neuesten Update ist es auch möglich, Gräben mit einer Schaufel auszuheben. Warum das die Fans begeistert, lest ihr in der obigen News.