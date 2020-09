Die Steam-Charts der aktuellen Woche sind da - und der wohl größte Gewinner steht gar nicht auf dem ersten Platz: Crusader Kings 3 erobert in der Woche nach seinem Release gleich vier Ränge. Die Mehrfach-Platzierung kommt durch verschiedene Verkaufsversionen zustande, Details dazu seht ihr in der Liste am Ende des Artikels.

Auch Marvel's Avengers schnappt sich zwei Ränge, trotz einiger offensichtlicher Schwächen. Mehr dazu lest ihr in unserem Avengers-Test. Das Superheldenspiel wird allerdings von zwei Twitch-Phänomenen abgehängt, die bereits in der letzten Woche dabei waren.

Global-Strategie erobert die Charts

In Crusader Kings 3 schreibt ihr die Weltgeschichte neu: Ihr herrscht über ein Gebiet, das ihr mithilfe von Ratsherren, Ränkespielen und Entscheidungen erweitert. In typischer Paradox-Manier gibt es dabei hunderte Möglichkeiten und ihr könnt fast sämtliche Einstellungen an eure Wünsche anpassen - wollt ihr, dass 1200 die Mongolen einfallen? Soll die Pest besonders häufig durch die Lande ziehen?

Crusader Kings 3 ist sehr komplex, auch wenn das ins Spiel integrierte Handbuch ein wenig Abhilfe schafft. Warum sich der schwierige Einstieg aber trotzdem lohnt, lest ihr in unserem Test zu Crusader Kings 3. Damit ihr nicht ganz so sehr im Dunkeln tappt, haben wir außerdem einen Starter-Guide für Plus-Leser zusammengestellt:

Twitch-Hits sind erneut stark

Auf Platz 1 der Steam-Topseller steht auch in dieser Woche wieder Fall Guys: Ultimate Knockout. Das knallbunte »Fun Battle Royale« ist bei Twitch weiterhin ein großer Hit. Aber ein neuer Stern am Streaming-Himmel ist bereits aufgegangen.

Was die Zuschauerzahlen auf der Streaming-Plattform betrifft, überholt nämlich Among Us alle anderen Spiele außer League of Legends. Bereits in der letzten Woche bekam das Party-Spiel viel Aufmerksamkeit. In den aktuellen Verkaufscharts spiegelt sich der Erfolg mit einem soliden 4. Platz wider.

Steam Verkaufscharts (31. August bis 6. September 2020)

Fall Guys: Ultimate Knockout Crusader Kings III Crusader Kings III Royal Edition Among Us Marvel's Avengers Standard Marvel's Avengers Crusader Kings III Royal Edition Pre-Purchase Craftopia Control Ultimate Edition Crusader Kings III Pre-Purchase

Diese Liste setzt sich aus den 10 bestverkauften Steam-Spielen der vergangenen Woche zusammen. Sie wird jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben. Seit dieser Woche werden dabei auch verschiedene Verkaufsversionen klar gekennzeichnet.