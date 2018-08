Der Entwicklungs-Fortschritt der Early-Access-Fassung von Hunt: Showdown kann offenbar nicht nur uns im Test-Update zu Cryteks Monsterhatz überzeugen, sondern gewinnt auch neue Spieler hinzu. In den aktuellen Steam-Charts belegt der düstere Shooter den achten Platz.

Rise of the Tomb Raider kehrt auf einem starken vierten Platz in die Steam-Charts zurück. Schwer verwunderlich, ist der exzellente Actiontitel auf Steam derzeit um 75 Prozent reduziert. Spieler nutzen also die Gelegenheit, um vor dem Release von Shadow of the Tomb Raider bei der Story auf den neuesten Stand zu kommen.

Auch neu dabei ist das Rundenstrategiespiel Phantom Doctrine, das am 14. August 2018 erschienen ist und den siebten Platz der Steam-Bestseller belegt. Fans von XCOM könnte der Titel gefallen, der das bekannte Taktik-Gameplay ins Szenario des Kalten Krieges verlagert.

Für Freunde des morbiden Humors ist zudem Graveyard Keeper einen Blick wert, das in den Steam-Charts auf Platz drei landet. In diesem Aufbau-Rollenspiel organisiert ihr einen Friedhof und kümmert euch um das Wohl eurer verblichenen Kundschaft.

Die restlichen Plätze sind für die alten Bekannten reserviert: Rainbow Six: Siege und sein Season Pass, PUBG, CS:GO und GTA 5 bleiben Dauergäste in den Top 10 der umsatzstärksten Posten auf Steam. Den Spitzenplatz sichert sich, wie bereits in der vergangenen Woche, Monster Hunter World.

Die Steam-Verkaufscharts vom 13.-19. August 2018

Die vorangegangene Liste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und per XML-Feed ausgegeben.