Sekiro: Shadows Die Twice ist hart. Sehr hart. Wer sich auf das Action-Adventure von From Software einlässt, wird Dutzende Tode sterben, Gegner verfluchen und vielleicht ein neues Gamepad brauchen. Das schreckt euch aber nicht vom Kauf ab: Auch diese Woche bleibt Sekiro auf dem Thron der Steam Charts.

Dahinter bäumt sich allerdings neue Konkurrenz auf, und zwar in Form eines Indie-Rogue-like-Shooters. Risk of Rain 2 ist erst seit dem 28. März auf dem Markt und befindet sich zudem noch in einer Early-Access-Version. Dennoch hat es schon jetzt über 6.300 Bewertungen erhalten, darunter 97 Prozent positive Reviews.

»So muss eine Fortsetzung aussehen«, schreibt User Hard Drive auf Steam. Ein weiterer User stimmt zu: »Es haut mich um, wie gut es sich anfühlt. Es ist Risk of Rain, aber in 3D und alles darin harmoniert sehr gut damit.«

Die Entwickler haben sich für das Feedback bedankt und einige Balancing-Anpassungen angekündigt.

Diktatoren und Gothic-Erben

Auf Platz 3 der Steam Charts steht der Survivor Pass 3: Wild Card, der neue kosmetische Gegenstände für PUBG auffährt. Der Battle-Royale-Shooter selbst wartet auf Platz 5, davor steigt aber Outward in die Steam Charts ein, ein Hardcore-Rollenspiel mit Gothic-Flair.

Gothic lässt grüßen: Unser Ersteindruck zum Hardcore-Rollenspiel

Auch el Presidente taucht in den Steam Charts auf: Tropico 6 startet auf Platz 7, dicht gefolgt vom Open-World-Shooter Generation Zero. Während Tropico im Wertungsspiegel und auf Metacritic recht positiv aufgenommen wird, enttäuscht Generation Zero.

Die Steam-Verkaufscharts (25. bis 31. März 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.