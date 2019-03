Nur kurze Zeit nach dem Release am 29. März, sind bereits die ersten Tests zum neuen Aufbau-Strategie-Spiel Tropico 6 online. Zwei Tage nach Launch erreicht das Spiel einen Metascore von 78.

Im neuesten Teil der Aufbau-Strategie-Reihe kümmern wir uns als Vorzeige-Diktator El Presidente wie gewohnt um das Wohl unserer Nation und die Aufrechterhaltung unserer (natürlich völlig ehrlich erlangten) Machtposition.

Diesmal allerdings nicht nur auf einer Insel, sondern gleich einem ganzen Archipel. Entwickelt wurde der sechste Teil nicht mehr von Haemimont Games (Surviving Mars), die sich seit Teil 3 um die Tropico-Reihe kümmern, sondern vom Team Limbic Entertainment (Might & Magic Heroes 7).

Auch wenn unsere Wertung noch fehlt, findet ihr hier schon mal eine Übersicht erster internationaler Testwertungen zu Tropico 6:

Auch auf Steam sind die ersten Reviews ist größtenteils positiv. 79% der Spieler auf Steam bewerten das Spiel mit einem Daumen nach oben.

In unseren Vorab-Test könnt ihr euch bereits jetzt schon ein erstes Bild vom Spiel machen und unser Fazit zum neuesten Teil lesen. Das basiert allerdings auf einer noch nicht finalen Version, daher enthält er noch keine Wertung. Diese reichen wir aber natürlich so bald wir möglich nach.

Tom Bedford von The Digital Fix begründet seine Wertung mit:

SpazioGames gibt dem Spiel eine Wertung von 7,7/10 uns schreibt dazu, dass es zwar eine Weiterentwicklung der Reihe, aber keine Revolution sei.

"Tropico 6 is the natural evolution for the series, but not a revolution."