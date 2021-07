New World übernimmt die Steam Charts mit voller Wucht

Nicht zum ersten Mal repräsentieren die Steam Charts die Entwicklungen der vergangenen Tage in Form von zahlreichen Verschiebungen und einem neuen Spitzenreiter. Nachdem in der letztwöchigen Bestsellerliste von den alten Haudegen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 ausnahmsweise mal nichts zu sehen war, kehren die Dauerbrenner wieder zurück.

New World gleich zwei Mal an der Spitze

Wenn ein Spiel sich bereits den ersten Platz krallt, könnte man meinen, dass es wenigstens das restliche Podium für andere Titel freihält. Doch New World kennt keine Gnade und schnappt sich nicht nur das oberste Treppchen, sondern belegt auch noch den zweiten Platz gleich mit. Grund dafür ist, dass sich neben der normalen Fassung auch die Deluxe-Variante gut verkauft.

Wie gut ist New World? Wir haben ebenfalls bereits in das kommende Amazon-MMO reingespielt und sind in vielen Punkten sehr angetan. Dennoch wird das Spiel definitiv nicht für jeden etwas, wie wir in unserer Preview aufzeigen.

Hinter dem Spitzenreiter darf sich der neueste RimWorld-DLC mit dem Titel »Ideology« über den letzten verbliebenen Podiumsplatz freuen. Die Sci-Fi-Kolonie-Sim begeistert auf Steam noch immer zahlreiche Spieler und kommt bei den Rezensionen daher sowohl kürzlich als auch insgesamt auf »äußerst positive« Kritiken.

Ein düsteres Redaktionsgeheimnis: Wusstet ihr eigentlich, dass die GameStar-Redaktion rund um Micha, Petra, Markus, Maurice und Co. ebenfalls schon mal ein Leben als RimWorld-Kolonisten geführt haben? Nein? Kein Wunder, dass solche Dinge von den Beteiligten lieber unter den Tisch gekehrt werden. Das Drama von GameStar-Island, eine chronologische Aufbereitung der tragischen Ereignisse:

Eine Krähe schafft den Einzug in die Top-10

Auf den Plätzen dahinter gab es viele Bewegungen nach oben und unten. Der größte Verlierer ist Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, das sich letzte Woche noch an der Spitze befand und nun auf Platz 8 abgerutscht ist. F1 2021 wurde von der Konkurrenz sogar ohne DRS überholt und rutscht somit auf Platz 4.

Es gibt auch zwei Neuzugänge: Das Krähen-Abenteuer Death's Door kann einen passablen Verkaufsstart hinlegen und sich dadurch Platz 9 krallen. Auf dem zehnten Platz kann die Open-World-Zombiehatz Days Gone ein kleines Comeback feiern. Das Valve Index VR-Kit kann eine Position gutmachen und springt auf Platz 5.

Steam Verkaufscharts (19. Juli bis 25. Juli 2021)

