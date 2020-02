In den aktuellen Steam-Charts dominiert mal wieder einer von Rockstars Open-World-Dauerbrennern: GTA 5 ist zurück auf Platz 1. Dessen Multiplayer-Modus GTA Online dürfte zweifelsohne nicht ganz unschuldig daran sein: Anlässlich von Rekord-Spielerzahlen im Dezember 2019 verteilte Rockstar letzte Woche ordentliche Boni an die Spieler.

Auch in Red Dead Redemption 2 bzw. Red Dead Online gab es Geschenke vom Entwickler. Wenig überraschend ist das Spiel wieder in den Top 10 vertreten - aufgrund unterschiedlicher Verkaufsversionen sogar doppelt. Es gibt also auch gute Nachrichten für Rockstar, nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass Mitbegründer und GTA-Autor Dan Houser das Studio verlässt.

Das Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem steigt kurz vor seinem Release am 13. Februar auf Platz 5 erstmals in die Steam-Charts ein. Momentan läuft die Early-Access-Phase aus, ihr könnt also offline spielen, aber euer Spielstand wird zur Veröffentlichung gelöscht.

Was ist Wolcen? Warum viele Spieler vom Diablo-Klon so begeistert sind und was das Spiel von seinem Vorbild unterscheidet, erklärt Dimi im FAQ zu Wolcen.

Wann kommt unser Test? Wir peilen an, den Test zu Wolcen für euch schon vor Release, nämlich am 12. Februar, fertig zu haben.

Die Steam-Verkaufscharts (3. Februar - 9. Februar)

