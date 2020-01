GTA & Red Dead Online: Rockstar schenkt euch Millionen

In den vergangenen Monaten lief's bei GTA Online und Red Dead Online besonders rund. Aus diesem Grund möchte sich Rockstar bei seinen Spielern bedanken und verteilt in den Multiplayer-Modi von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 dicke Boni. Wie ihr euch die Geschenke in beiden Spielen sichert, verraten wir euch in der folgenden Übersicht.

Das gibt's in GTA Online geschenkt

Im Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 schenkt euch Rockstar Games insgesamt 2.000.000 GTA-Dollar. Um die Ingame-Währung des Spiels zu erhalten, müsst ihr euch lediglich zu zwei verschiedenen Terminen in das Spiel einloggen:

Vom 30. Januar bis zum 05. Februar 2020 erhaltet ihr die erste Million

erhaltet ihr die erste Million Vom 06. bis zum 12. Februar 2020 gibt es die zweite Million

Die Geldmenge für GTA-Online-Spieler ist nicht zu unterschätzen: Mit 2 Millionen GTA-Dollar lassen sich unter anderem erste Endgame-Inhalte freischalten - wie zum Beispiel ein Casino-Penthouse.

Das gibt's in Red Dead Online geschenkt

Im Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 gibt es nicht ganz so dicke Geld-Boni wie in GTA Online. Dafür bekommt ihr einige (nicht allzu günstige) Waffen geschenkt sowie die Kopfgeldjägerlizenz, die mit einem regulären Preis von 15 Goldbarren relativ kostspielig ausfällt.

Vom 28. Januar bis zum 03. Februar gibt es kostenlos:

Schofield-Revolver

Varmint-Gewehr

100x Splittermunition für Revolver

100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen

100x Expressmunition für Pistolen

100x Expressmunition für Repertiergewehre

100 Flintengeschosse

20x Explosivmunition für Gewehre

Vom 04. Februar bis zum 10. Februar gibt es kostenlos

Kopfgeldjägerlizenz

25 Bolas

25 Verfolgungspfeile

In Red Dead Online könnt ihr aktuelle bis zu vier verschiedene Berufe ausüben. Für jeden dieser Berufe müsst ihr allerdings im Normalfall einen ordentlichen Batzen Goldbarren hinlegen. Alle Infos zum Kopfgeldjäger findet ihr in unserem Berufe-Guide zu Red Dead Online.

Welche gebrochenen Rekorde hat Rockstar zu feiern?

Der offiziellen Pressemitteilung von Rockstar Games zufolge, war der Dezember 2019 der stärkste Monat was die Spielerzahlen betrifft, seit das letzte große Update The Diamond Casino Heist veröffentlicht wurde. Und auch Red Dead Online kam im Dezember 2019 sowie im Januar 2020 auf ein neues Rekordhoch, was wohl dem aktuellsten Update Moonshiners zu verdanken ist.

Rockstar blickt aber auch über die eigenen Spielerzahlen hinaus und feiert 2019 als das erfolgreichste Jahr was die Aufrufe von GTA-5-Videos auf Youtube angeht. Die offizielle Pressemitteilung lässt verlauten, dass es sich diesbezüglich bei dem 30. Dezember bis zum 05. Januar um »die beste Woche aller Zeiten« handelt.