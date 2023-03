Diese 100 Spiele wurden auf dem Steam Deck am meisten gespielt

Welche Spiele werden auf dem Steam Deck am häufigsten gespielt?

Das Steam Deck ist Valves Antwort auf praktische Handheld-Konsolen, mit denen man gemütlich auf der Couch rumliegen oder im Zug hocken und dabei aktuelle Titel spielen kann. Jetzt wurde enthüllt, welche 100 Spiele am häufigsten auf dem kleinen Bildschirm laufen. Und es sind keineswegs nur pixelige Indies!

Diese Spiele dominieren auf dem Steam Deck

Wir listen euch jetzt nicht alle Top 100 Spiele auf, die komplette Liste findet ihr natürlich hier bei Steam. Stattdessen haben wir euch Titel rausgepickt, die uns ein wenig überrascht haben. Zu den meistgespielten Steam-Deck-Spielen gehören gewaltige und optisch beeindruckende Open Worlds - man könnte meinen, die erleben viele gern auf möglichst riesigen Bildschirmen!

Hogwarts Legacy (der Spitzenreiter der Liste)

Red Dead Redemption 2

Elden Ring

Cyberpunk 2077

Marvel’s Spider-Man Remastered

GTA 5

God of War 2018 (keine Open World, aber ihr wisst, was wir meinen)

Forza Horizon 5

Horizon Zero Dawn

Aber natürlich sind auch viele kleinere und nischige Indie-Titel unter den Top-Spielen. Zum Beispiel diese hier:

Vampire Survivors

Hades

Cult of the Lamb

Stray

Brotato

Stardew Valley

Valheim

Ausschlaggebend für den Platz in der Liste ist die Zahl gleichzeitig aktiver Spieler, wie Valve erklärt.

Besonders spannend: Auch der Survival-Hit Sons of the Forest findet sich in der Top 100 Liste - obwohl er laut Valve gar nicht mit dem Steam Deck kompatibel sein soll. Zumindest wird das Spiel nicht offiziell unterstützt, zum Laufen bringen es zahlreiche Fans aber offensichtlich trotzdem.

Eure Meinung interessiert uns: Welche Spiele spielt ihr am liebsten auf dem Steam Deck? Taucht ihr mit dem Handheld auch gerne in offene Welten wie Red Dead Redemption 2 ein oder bevorzugt ihr es für Platformer oder Roguelikes? Stört euch die geringere Auflösung des kleinen Bildschirms oder macht der Gemütlichkeitsfaktor es für euch wett?