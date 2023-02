Die spannendsten Steam-Geheimtipps, die ihr im Februar vielleicht verpasst habt

Ein neuer Spielemonat liegt hinter uns. Im Februar 2023 wurden wir beschenkt mit den Releases einiger der meistgewünschten Steam-Spiele - wie Atomic Heart, Company of Heroes 3, Sons of the Forest und natürlich Hogwarts Legacy.

Aber zwischen all den großen Spielen verstecken sich wie immer echte Schätze, die in all dem Trubel untergehen. Hentai Puzzle Universe zum Beispiel. Kleiner Scherz. Also, leider nur zum Teil, denn diese Trash-Perle findet sich tatsächlich in den Releases des Monats, aber wir wollen unseren Blick auf ganz andere Spiele lenken!

Von Story-Adventure über Aufbaustrategie bis Alternative-Reality-Experiment ist im Februar alles dabei gewesen, das Spielerherzen hüpfen lassen kann. Also stöbert mit uns gemeinsam durch die spannendsten Geheimtipp-Releases im Februar 2023!

Hier geht's direkt zu den Spielen:

A Bavarian Tale - Totgeschwiegen

1:05 A Bavarian Tale - Totgeschwiegen zeigt im Trailer sein Bayern des 19. Jahrhunderts

Genre: Action-Adventure / Rollenspiel

Action-Adventure / Rollenspiel Entwickler: Active Fungus Studios

Active Fungus Studios Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 2. Februar 2023

2. Februar 2023 Steam-Wertungen: 95 Prozent positiv

Spätestens seit dem durchschlagenden Überraschungserfolg von Pentiment wissen wir: Spiele im alten Bayern kann es nie genug geben. Gut, eigentlich wissen wir das schon seit Gabriel Knight 2, aber manche Banausen haben das ja nie gespielt!

Mit A Bavarian Tale - Totgeschwiegen zieht es uns ins ländliche Bayern im Jahre 1866. Die Entwickler bezeichnen ihren Adventure-Rollenspielmix als »spielbaren Bayern-Krimi«.

Es kommen einige Elemente aus dem klassischen Pen & Paper zum Einsatz, wie das Skillsystem, die Entscheidungen und die verschiedenen Handlungsstränge, auf die alles hinauslaufen kann.

Auf Steam lieben derzeit 95 Prozent der Spieler beschauliche bayrische Dörfer, Bier und Mordfälle.

Deliver Us Mars

8:11 Deliver Us Mars: Exklusives Gameplay aus dem ersten Story-Hoffnungsträger für 2023

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: KoekeN Interactive

KoekeN Interactive Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series PC-Stores: Steam

Steam Release: 2. Februar 2023

2. Februar 2023 Steam-Wertungen: 75 Prozent positiv

Das Gefühl von völliger Isolation, wenn man sich nicht nur fernab der eigenen Familie, sondern auch jeder menschlichen Zivilisation befindet, war das Herz des Story-Adventures Deliver Us The Moon.

Und auch die Fortsetzung Deliver Us Mars setzt wieder voll auf Space Horror und Einsamkeit - will aber noch eine menschlichere Note einbringen und konzentriert sich deshalb auf die Familiengeschichte der Heldin.

An welchen Stellen dieses Wagnis aufgeht (und an welchen nicht), verrät euch Kollege André in unserem Test:

Mehr zum Thema Deliver Us Mars geht im Test auf volles Risiko von André Baumgartner

I'm looking for 3024 people

1:46 I'm looking for 3024 people zeigt sein ungewöhnliches Experiment im Trailer

Genre: Alternative Reality

Alternative Reality Entwickler: Bakodun Game Studios

Bakodun Game Studios Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 3. Februar 2023

3. Februar 2023 Steam-Wertungen: 86 Prozent positiv

I'm looking for 3024 people versucht sich an einem wagemutigen Konzept, das bisher noch eine Nische in der Spielewelt bedient: Alternative Reality. Gemeint ist ein Spiel, das über die Grenzen seines Mediums hinausgeht und auf Websites, Discord und sogar durch Kontakt mit realen Menschen stattfindet und sein Geheimnis Schritt für Schritt entfaltet.

Hier schlüpfen wir in die Haut von einem aus 3024 Menschen, die das wahre Gesicht der ehemaligen Firma eines toten Informatikers enthüllen wollen. Dafür hacken wir Programme, untersuchen Dokumente und beobachten Live-Sicherheitskameras.

In Zusammenarbeit mit anderen realen Spielern treiben wir die Story voran. Laut den ersten Spielern auf Steam schafft dieses Projekt, das schon viele Spiele vor ihm versucht haben. Ein Geheimtipp, der den Namen wirklich verdient.

LoFi Hotel

0:59 LoFi Hotel zeigt im Trailer seine entspannte Hotel-Simulation

Genre: Management-Simulation

Management-Simulation Entwickler: Enchant Games

Enchant Games Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 4. Februar 2023

4. Februar 2023 Steam-Wertungen: 100 Prozent positiv

Kennt ihr noch das Aufbauspiel Spiritfarer, das sich innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Steam-Liebling gemausert hat? In besagter Simulation bauten wir eine Fähre für Verstorbene, um sie sicher vom Land der Lebenden ins Jenseits zu geleiten. Und in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt auch LoFi Hotel.

Mehr zum Thema Spiritfarer: Warum euch dieses Spiel garantiert glücklich macht von Heiko Klinge

Auf dem Rücken einer fliegenden Schildkröte führen wir ein Hotel, in dem wir die Seelen verstorbener Tiere aufnehmen, um sie zu trösten und ihnen ein Leben nach dem Tod zu bieten. Sammeln wir neue Musiker, verändert sich auch der Soundtrack während unserer Reise.

Ein entspannendes Konzept, das zwar noch nicht viele auf Steam entdeckt haben, allerdings erfreut sich LoFi Hotel derzeit 100 Prozent positiver Wertungen.