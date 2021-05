Bei Steam & Epic sind am Wochenende 3 Spiele kostenlos

Machen wir uns nichts vor - es gab schon prallere Wochen, wenn's um kostenlose Spiele am Wochenende geht. Die Free Weekends Mitte Mai sind überschaubar, aber hey: Das soll ja nicht automatisch heißen, dass die drei Kandidaten sich nicht lohnen. Und außerdem haben wir am Ende des Artikels noch ein generelles Schmankerl für euch, also legen wir los.

Zwei Gratis-Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

The Lion's Song als Free Game im Epic Store

Für wen interessant? Je weniger wir über The Lion's Song verraten, desto besser. Denn in diesem beeindruckenden Story-Adventure erlebt ihr eine emotionale Reise durch die kulturelle Hochburg Wien. Damit meinen wir natürlich keine Städtereise, sondern einen episodischen Einblick in die Schicksale einiger beeindruckender Menschen. Wie gesagt: Je weniger wir erzählen, desto besser. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut mal in unseren Test zu The Lion's Song:

9 6 Mehr zum Thema The Lion's Song im Test - Wiener Geniestreich

Wie bekommt ihr es? Meldet euch mit eurem kostenlosen Konto im Epic Games Store an, sucht euch das Spiel in der Store-Übersicht (oder klickt auf diesen Link zu The Lion's Song) und »kauft« euch das Spiel für 0 Euro. Ab dann habt ihr es dauerhaft in eurer Bibliothek.

Genre & Release : Adventure | 13. Juni 2017

: Adventure | 13. Juni 2017 Angebot gilt bis zum : 20. Mai um 17 Uhr

: 20. Mai um 17 Uhr Hier geht's zum Angebot

The Dream Machine: Chapter 1 & 2 als Free Game auf Steam

Für wen interessant? The Dream Machine ist ein Adventure wie kein zweites. Es belebt die alte Kunst der Claymation wieder, erschafft damit einen kultigen Knetlook, doch hinter dem Spiel steckt viel mehr als ein schöner Anstrich. Die Story führt euch aus einer befremdlichen Appartement-Situation hinein in die Träume anderer Leute. Wie bei The Lion's Song gilt auch hier: Je weniger wir verraten, desto besser.

Wie bekommt ihr es? Auf Steam gibt's die ersten beiden Episoden des Spiels gratis, der Rest ist aktuell noch stark reduziert. Falls ihr alle sechs Kapitel in einem Rutsch kaufen wollt, zahlt ihr rund 8 Euro. Chapter 1 & 2 könnt ihr ganz regulär auf der Shopseite aufrufen, dann auf den grünen »Spiel starten«-Button klicken und es eurer Bibliothek hinzufügen. Easy.

Genre & Release : Adventure | 11. Mai 2021

: Adventure | 11. Mai 2021 Angebot gilt bis zum : 17 Mai um 19 Uhr

: 17 Mai um 19 Uhr Hier geht's zum Angebot

Ein Spiel könnt ihr kurzzeitig kostenlos spielen

Museum of Other Realities in der Free Week bei Steam

Für wen interessant? Museum of Other Realities war schon letztes Wochenende kostenlos spielbar und die Aktion dauert an. Falls ihr eine VR-Brille besitzt, bekommt ihr hier einen eindrucksvollen Einblick, was in Virtual Reality alles möglich ist. Ihr besucht quasi eine virtuelle Kunstausstellung und erlebt dort alle möglichen Dinge, die nur in VR machbar sind - übrigens wahlweise auch im Multiplayer, falls mal wieder Lust auf eine zweisame Museumstour habt.

Wie bekommt ihr es? Einfach auf der Steam-Shop-Seite auf den grünen »Spiel starten«-Button klicken und der Download eurer kostenlosen Version beginnt.

Genre & Release : VR-Simulation | 26. Februar 2020

: VR-Simulation | 26. Februar 2020 Angebot gilt bis zum : 24. Mai

: 24. Mai Hier geht's zum Angebot

Weitere kostenlose Spiele auf GOG.com

Gerade weil es diese Woche eher mau aussieht, wollen wir nochmal die Gelegenheit nutzen, auf die dauerhaft kostenlosen Spiele bei GOG hinzuweisen. Dort bekommt ihr eine mittlerweile ziemlich üppige Auswahl an Klassikern jederzeit geschenkt.

Mit dabei ist beispielsweise Beneath a Steel Sky, eines der besten Adventures aller Zeiten. Oder das gute, alte Shadow Warrior. Und falls ihr mal den Anbeginn moralischer Entscheidungen in Rollenspielen erleben möchtet: Auch Ultima 4 ist dort komplett kostenlos. Ja, alles alte Schinken. Aber alte Schinken können ja immer noch schmecken.