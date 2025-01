Sensationeller Steam-Erfolg: Marvel Rivals schlägt aktuell sogar GTA 5

Sue Storm ist eine der beiden neuen Heldenfiguren in Marvel Rivals' erster Season.

Marvel Rivals scheint gekommen, um zu bleiben – zumindest illustrieren das die Steam-Zahlen der letzten Wochen. Wo andere Multiplayer-Kracher oft schon nach kurzem Hype radikal an Spielerinnen und Spielern verlieren oder es nicht erst an die Spitze schaffen, kann Neteases Overwatch-Konkurrent das hohe Niveau seit Release nicht nur halten, sondern sogar noch toppen.

Über 640.000 Leute waren zum Launch von Season 1 am 10. Januar 2025 via Steam gleichzeitig im Spiel aktiv. Damit übertrifft Marvel Rivals seinen bisherigen Rekord von knapp über 400.000 Spielerinnen und Spieler direkt nach Release Anfang Dezember 2024.

Zum Vergleich: Selbst der ewige Platzkirsch GTA 5 kommt derzeit im Tageshoch nur auf rund 200.000 Leute, lediglich Counter-Strike 2 und Dota 2 erreichen noch höhere Werte als Marvel Rivals (1,5 Millionen beziehungsweise 720.000 im 24-Stunden-Peak).

Viel Jubel zum Start von Season 1

Das soll aber den Erfolg von Marvel Rivals gar nicht schmälern: Die Community zeigt sich bisher begeistert von den Neuerungen der ersten richtigen Saison. Nachdem das Spiel mit Season 0 im Dezember quasi eine Warmlauf-Phase absolviert hat, bekommt es jetzt die ersten richtigen neuen Inhalte. Darunter gleich zwei neue Helden – Mister Fantastic und Invisible Woman von den Fantastic Four – sowie einen neuen Modus und eine neue Karte.

Dass die Community die Neuerungen sehr positiv annimmt, schlägt sich sichtbar in den Rezensionszahlen nieder:

Rechts seht ihr den relativen Anteil positiver Rezensionen aufgeschlüsselt nach Tagen.

Im Graphen seht ihr die Anzahl positiver Steam-Bewertungen im zeitlichen Verlauf. Pünktlich zum Launch von Season 1 am 10. Januar explodiert das wohlwollende Feedback mit fast 10.000 neuen Reviews an einem einzigen Tag. Soll natürlich nicht heißen, dass alles rosig ist: Gleichzeitig erntet das Spiel durchaus viel Kritik für seine Zensur-Politik.

Just haben die Devs übrigens Custom Mods aus dem Spiel entfernt. Auf dem PC luden sich viele Leute alternative Skins ins Spiel – aus Gründen der Fairness wurde das aber nun verboten, weil gewisse Skins durch Helligkeit beziehungsweise Dunkelheit unfaire Vorteile in einem Multiplayer-Spiel bieten. Viele von uns erinnern sich mit Schrecken an den Holzjungen aus Modern Warfare 2.