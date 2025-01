In Marvel Rivals werden Chat-Nachrichten zensiert, die der chinesischen Regierung nicht gefallen

Wer so ein loses Mundwerk wie Tony Stark hat, wird sich mit Marvel Rivals schwer tun.

Die chinesische Regierung ist wahrlich nicht dafür bekannt, Kritik konstruktiv anzunehmen und Meinungsfreiheit in vollen Zügen auszuleben. Das zeigt sich jetzt auch am Hero-Shooter Marvel Rivals. Das chinesische Entwicklungsstudio NetEase zensiert nämlich einige unbequeme Aussagen. Aber nicht nur offene Kritik wird nicht zugelassen, bereits Jahreszahlen und Memes sind von der Zensur betroffen.

Was darf nicht geschrieben werden?

Die Zensur umfasst einen ganzen Pool an Themengebieten, die im Zusammenhang mit Kontroversen rund um die chinesische Regierung stehen. Mit dabei von der Zensur betroffen sind folgende Aussagen:

Free Taiwan - Der Inselstaat agiert unabhängig, zählt aber aus Sicht der chinesischen Regierung zur Republik China. China droht mit nahen Raketentests regelmäßig den Inselbewohnern.

- Der Inselstaat agiert unabhängig, zählt aber aus Sicht der chinesischen Regierung zur Republik China. China droht mit nahen Raketentests regelmäßig den Inselbewohnern. Free Hongkong - Die Autonomie der Stadt wird von der chinesischen Regierung seit einigen Jahren schrittweise untergraben.

- Die Autonomie der Stadt wird von der chinesischen Regierung seit einigen Jahren schrittweise untergraben. 1989 - Das Jahr des Tian’anmen-Massaker, bei dem die chinesische Regierung eine Protestaktion gewaltsam beendete.

- Das Jahr des Tian’anmen-Massaker, bei dem die chinesische Regierung eine Protestaktion gewaltsam beendete. Winnie the Pooh - Memes über Vergleiche zwischen dem Zeichentrick-Bären und Präsident Xi Jinping sind seit einigen Jahren im Internet verbreitet.

Hier könnt ihr sehen, wie das Ganze im Spiel aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Missmut schlägt auch auf Disney über - immerhin ist der Konzern der Rechteinhaber von Marvel, als auch von Winnie the Pooh. Wir haben NetEase und Disney um Stellungnahme gebeten.

Das ist nicht der erste chinesische Zensur-Vorfall im Gaming-Kosmos. Schon 2021 sprachen Micha und Human über chinesische Spiele und die damit verbundenen Auflagen von staatlicher Seite:

Mehr zum Thema Verboten, zensiert und trotzdem gefördert: Spielen hat in China zwei Gesichter von Michael Graf

Auch wurde beispielsweise im Jahr 2019 dem Hearthstone-Esportler Blitzchung die Teilnahme am Turnier wieder aberkannt, nachdem er infolge seines Sieges seine Unterstützung für Hongkong in die Kamera rief. Dabei ist Blizzard nicht mal ein chinesisches Unternehmen, die Spielerschaft des Kartenspiels ist aber zu großen Teilen chinesisch.

Marvel Rivals ist aber nicht nur aufgrund dieser Debatte in aller Munde: Es wurde erst vor wenigen Tagen die erste Season angekündigt. Dabei werden die Fantastic Four als Helden hinzugefügt, es kommen neue Maps und weitere Änderungen schaffen es in den beliebten Shooter. Alle bisherigen Infos findet ihr im obigen Artikel.